A rekord összegű lottónyeremény a mémgyárakat is megihlette – Galéria!

Az elmúlt 67 évben a szerencsejáték egyre többeket vonzott és vonz a mai napig. Az egyik legnépszerűbb, az Ötöslottó első szelvényét 1957. február 13-án lehetett megvenni. A játék hamar népszerűvé vált és a szenvedélyt tovább növelte, hogy viszonylag hamar, 1957. április 11-én sor került az első telitalálatra. Attól kezdve lottólázban ég az egész ország.

„Amikor megnyered a lottó ötöst, de maradsz, aki vagy.” Fotó: MeMe(S)Genereator.hu

Az eddigi rekord 2020-ban született, akkor valaki 6,43 milliárd forintot vihetett haza. Viszont ez már a múlté, a megnyerhető összeg az elmúlt hetekben egyre feljebb kúszott: ezen a hétvégén már minden idők legnagyobb nyereménye vár a szerencsésre. Méghozzá 6,45 milliárd forint.

Az elképesztő összegű nyeremény a magyar és a külföldi mémgyárakat is megihlette, azonnal elárasztották a netet a csillagászati összegű nyereménnyel kapcsolatos mémek. A készítők semmit nem hagytak ki az olyan klasszikus mém alapokból, mint: Hide the Pain Harold, Grumpy Cat, de ugyanúgy megjelentek a Leonardo DiCapriot (A nagy Gatsby), Robert Downey Jr.-t (Vasember) vagy Gerald Butlert (300). Az alkotásokból az alábbi, lapozható galériánkban mi is mutatunk pár gyöngyszemet: