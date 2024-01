Lánchíd-botrány: 1,4 milliárd forintot keres a NAV, de Karácsony szerint nincs itt semmi vizsgálni való

A Lánchíd-botrány az eredeti tender drasztikus megkurtításával, és 5 milliárd forintos drágulásával indult – írtuk korábban. A napokban pedig az atv.hu értesülése szerint házkutatást tartott a kivitelezést végző A-Híd Zrt.-nél a NAV, mert 1,4 milliárd forint mehetett egy számlagyárügy gyanúsítottjának cégéhez. Karácsony Gergely szerint azonban nincs itt semmi vizsgálni való.

A korábbi tenderhez képest 5 milliárd forinttal drágábban, és csökkentett tartalommal újították fel a Lánchidat Fotó: Bánkúti Sándor

2020 decemberben eldőlt, hogy Karácsonyék a korábbi tenderhez képest 5 milliárd forinttal drágábban, és csökkentett tartalommal újíttatják fel a Lánchidat. 2020 novemberétől pedig elindultak az A-Híd Zrt.-től a kifizetések a számlagyárügyben gyanúsított Vig Mór cégéhez. A két dolognak valóban nincs köze egymáshoz? A Jobbik és a Fidesz szerint vizsgálóbizottságot kellene felállítani a helyzet tisztázása érdekében. A főpolgármester Karácsony Gergely ezt azonban másként látja.

Ráadásul a történetben a sikkasztás gyanúja is felvetődhet. Sajtóhírek szerint ugyanis a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. 900 millió forintja landolt az Amnesty-vezér testvérének magán- és ügyvédi letéti számláján, amit készpénzben fel is vettek. A NAV ráadásul azt is vizsgálhatja, hogy érkeztek-e utalások az ügyvédi számlára azt követően, hogy a jogászt eltiltották a praxisától.

Rendőrségi feljelentés

Ezek után a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István sikkasztás gyanúja miatt tett feljelentést – tudta meg a Magyar Nemzet. Tényi azután fordult a Nemzeti Nyomozó Irodához, hogy a sajtóban megjelent: két év alatt, 2020 novembere és 2022 júliusa között a Lánchíd kivitelezését végző A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalhatott a praxisától eltiltott jogász Sunstrike Kft.-jének. Ebből az összegből a médiában megjelent információk szerint továbbutaltak 900 millió forintot Vig magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. Az atv.hu úgy értesült, hogy a gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

Felszólították Karácsony Gergelyt

Brenner Koloman, a Jobbik-Konzervatívok főpolgármester-jelöltje az ATV-ben arra szólította fel Karácsony Gergelyt és a Fővárosi Közgyűlést, hogy azonnal állítsanak fel vizsgálóbizottságot az ügyben. A Fidesz támogatja a bizottság felállítását.

Brenner úgy fogalmazott: „Én azt gondolom, hogy amikor már házkutatások vannak (…), sokkal egyszerűbb lenne mind a budapesti polgároknak, mind a magyar polgároknak eldönteni azt, hogy itt ki a politikai felelős, ha erre van egy vizsgálóbizottság.”

Erre a javaslatra Karácsony Gergely az ATV-ben azt mondta „ez egy marhaság”, és visszautasította a vizsgálóbizottság felállítására tett javaslatot – emlékeztetett a Ripost.