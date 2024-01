Beköltözhetett új otthonába Terike, akinek kemoterápiája alatt égett porrá a háza

Nagyon köszönöm mindenkinek, aki segített. Nem tudom, mihez kezdtünk volna a sok segítség nélkül. Véletlen se gondoltam volna, hogy ez így fog összejönni, főleg a legelején; az borzasztó volt. Ez a nagy trauma, ami ért, a szívem egy kicsit megdolgozta, a kezelésemet le kellett állítani, azonban most már nagyon jók az eredményeim. Reméljük, egészségileg is rendben leszek most már