Kitálalt a NASA: idén becsapódik a Földbe egy titokzatos aszteroida?

Létezik egy „2007 FT3” jelű aszteroida, amit 17 évvel ezelőtt fedeztek fel a csillagászok, de alig másfél napig tudták megfigyelni. Összesen 14 alkalommal sikerült lencsevégre kapni, mielőtt végleg eltűnt a műszerek látómezejéből.

Ezen alkalmak is elégnek bizonyultak azonban ahhoz, hogy kiderítsék: egy 314 méter széles kisbolygóról van szó, amelynek az útja egyértelműen Földünk felé vezet. Ha pedig eltalálná, az 2,6 milliárd tonna TNT-nek megfelelő erejű robbanást idézhetne elő bolygónkon, ami az élet elpusztítását jelentené. 89 lehetséges becsapódási időpontját is kiszámolták, melyek közül az egyik idén október elejére esik. Az ennek kapcsán kialakult hisztériára reagálva az amerikai űrhivatal most hivatalosan is közölte, hogy az előttünk álló évszázadban semmilyen eddig ismert aszteroida becsapódása nem fenyegeti bolygónkat.

Ennek az esélye meglehetősen csekély, mindössze 0,0000096 százalék – vagyis 1 a 10 millióhoz

– fogalmazott a NASA szóvivője a The Standard című lap kérdésére.

Az amerikai űrügynökség és partnerei folyamatosan figyelik az eget, hogy megtalálják, nyomon kövessék és kategorizálják az aszteroidákat és más Föld-közeli objektumokat. A csillagászok az égitestek mozgása alapján akár száz évre előre is képesek kiszámolni a pályájukat, ezért évtizedekre előre ismertek lehetnek az űrből érkező és a Földet fenyegető veszélyek.