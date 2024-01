Izgalmas nap lesz a mai a Szűz jegy szülöttének, de nem biztos hogy jó okkal

2024. január 10.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma szuper fényszögek hatnak önre. A Bak jegyében felvonuló bolygók határozottságot, és különösen erős koncentrációt mutatnak. Bármi, amit szeretne elérni, most karnyújtásnyira van öntől, szóval éljen a lehetőséggel!







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szerdán remek beszélgetés és kitűnő hangulat vár önre, amikor valamilyen módon kapcsolatba kerül egy rendkívül izgalmas személyiséggel, vagy új oldaláról mutatkozik meg önnek egy régi ismerős. Esély van arra is, hogy szorosabbra fűzze a kapcsolatod az illetővel. Valószínűleg nem közömbös ön sem neki.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma egy sor befejezetlen feladat vár önre és ön talán aggódik is miatta, hogy nem lesz képes mindennel végezni. Vonjon be a munkába valaki mást is, aki először talán vonakodni fog, de lehet, hogy a végére egy remek közös program is kikerekedik a dologból.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Nagyon jó nap vár önre, szuper fényszöge hatnak a mai napon. Azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy valószínű a munkahelyen is sok időt tölthet el telefonálással, mivel egy közeli ismerőssel kapcsolatban híreket kap és ettől felbolydul az élet az ismerősi, rokoni körökben.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma talán úgy érzi, hogy ideje valakivel tisztáznia néhány dolgot. Meg is tenne mindent, hogy helyreálljon az egyensúly, de ez annyira nem is könnyű, mivel a másik nem igazán partner ebben. Legyen türelmes egy kicsit, hamarosan ő kopogtat majd önnél...







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szerdán talán lehet önben egy kis félelem, mert elég sok minden bolydul fel ön körül. De nem kell aggódnia! Amit ön csinál, és ahogy azt teszi, szinte garancia arra, hogy csak azok a dolgok és csakis úgy változnak, ahogyan ön azt szeretné. Te vagy a főnök!







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma olyan helyzetbe kerülhet, amikor szeretné, ha mások nem vennék észre az önben dúló érzéseket. Pedig nem kellene ettől ennyire félnie. Ha valami bántja, vagy ha valaminek nagyon örül, ne féljen kimutatni, hiszen ez a természetes.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ha egy olyan ügye van folyamatban, amelyben némi kockázatot vállal, akkor ma érdemes belevágni! Ma ugyanis olyan szuper fényszögek hatnak önre, amik garantálják a sikert. Fizetésemelést kérne? Most szóljon a főnöknek.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szerdán előfordulhat, hogy egy olyan téma kelti fel a figyelmét, amely eddig teljesen kívül esett az érdeklődési körén. Ha így is van, ne féljen próbálkozni valami újjal, szokatlannal! Még akkor is, ha olyasmit talál ott, ami nem tetszik, legalább lesz tapasztalata, ami alapján azután véleményt mondjon róla.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma egy ajánlattal, vagy lehetőséggel keresik fel, de legyen nagyon óvatos! Elképzelhető ugyan, hogy ez tényleg egy nagyon jó ajánlat, de az is benne van a pakliban, hogy egyszerűen át akarják verni. Mondjuk az egészen biztos, hogy rossz helyen próbálkoznak, önt nehéz lesz becsapni!







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ha szingli, ma nagyon felkavaró élményben lehet része. Találkozhat valakivel, aki kibillenti a lelki nyugalmából és olyan hatással lesz önre, hogy még az is lehetséges, miatta változtatna néhány szokásán. Lehetséges, hogy már csak erre a jelre várt!







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szerdán a a változás szele söpörhet végig az életén, de az, hogy ez valódi átalakulást is hoz, vagy csak egy rövid kalandot, az elsősorban önön és a pillanatnyi helyzetén múlik. Talán egy új munka lehetősége az, amely most megmozgatja a fantáziáját.