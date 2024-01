Horrorfalunak nevezik, rettegnek a lakók a magyar településen

Mélyen gyászolják az Encsencsen élők Jolika nénit, akit december 29-én bestiálisan gyilkoltak meg. A 68 éves asszonyt 55 késszúrással megölték, majd a nyakát is elvágták, ezután pedig a gyilkosa rágyújtotta a házat, hogy eltüntesse a nyomokat. A térfigyelő kamerák azonban mindent rögzítettek, így a férfit pár órán belül elfogták a rendőrök. Mint kiderült, az elmúlt hetekben már két korábbi gyilkossági kísérlete is volt: hetekkel ezelőtt szomszédasszonyát vágta fejbe egy fejszével, a nő azóta is élet és halál között lebeg, majd egy betörés alkalmával a tulajdonosnak esett neki egy baltával. M. Krisztofer azóta letartóztatásban van, de a helyiek továbbra is attól rettegnek, hogy mikor tör be hozzájuk valaki, vagy támadja meg őket otthonukban.

Az idős nő eltételezett gyilkosát órákon belül elfogták. Fotó: szon.hu/Gazdag Mihály

Elszabadult a pokol Encsencsen

„Vigyétek elvonóra a drogosokat! Félni fogunk kimenni az utcára, meg dolgozni menni vagy mi van?” - tette fel a kérdést egy encsencsi nő. A legtöbben azt mondják a településen élők közül, hogy a drogok és drogterjesztés miatt alakultak ki ezek az áldatlan állapotok Encsencsen. „Encsencsen nagyon elszabadult a pokol! Fiatalok, akik most nőttek fel! Ha nem hagyjátok abba, amit csináltok, balhé lesz! A fiatalságot drogoztatni a szegénységben, az a legnagyobb bűn! Az a vagányság, hogy dílerek vagytok?” - üzente az állítólagos drogdílereknek egy volt encsencsi lakos, aki a szívén viseli a település sorsát. A brutális gyilkosság után a falu polgármestere, Szedlár János is arról beszélt a szon.hu-nak, hogy a településen nagyban zajlik a kábítószer-kereskedelem. „Az elmúlt időszakban olyan események történtek Encsencsen, melyek talán egyenesen vezettek ide. Hónapokkal ezelőtt elkezdett megnőni azoknál a családoknál a forgalom, amelyek bódító-, kábítószereket árulnak. És már nem csak helyiek keresték fel őket, a környező településekről is jöttek vevők” – mondta el a lapnak a polgármester.

A 25 éves gyilkost hamar elfogták a rendőrök. Fotó: TV2/Tények

„Tegyük élhetővé Encsencset!”

„Fekete szívecskéket mindenki tud posztolgatni, de attól nem lesz rend. Ahhoz erős szándék kellene és igazi férfiak” – jelentette ki egy encsencsi hölgy a bestiális gyilkosság másnapján, amikor rengetegen kezdték el gyászolni Jolika nénit. A településen élők közül sokan elkezdték szorgalmazni, hogy rendet tegyenek. „Miért nem lehet békében élni Encsencsen? Az embereknek nincs egy nyugodt éjszakája! Folyton attól kell tartani, hogy betörnek, saját házadban, portádon megtámadnak. Mi lett veletek? Eddig Magyarország 90%-a nem is halott Encsencsről, most meg horrorfalunak nevezik pár ember miatt. Ne kelljen már nyugtalan életet élni Encsencsen! Főleg a fiatalság miatt, mert bedrogoznak és olyan dolgokat művelnek, ami nagyon rossz. Ezt azért raktam ki és osztottam meg, mert igenis jogom van hozzá! Hisz születésem óta encsencsi lakos vagyok és szeretnék továbbra is az lenni. Annyi munkalehetőség van, hogy az ember belerokkan és ezáltal a megélhetést lehet biztosítani magunknak és a családjainknak. Nem kell ahhoz másokat kirabolni, meggyilkolni. Senki ne mondja azt, hogy nem lehet megélni, mert igenis meg lehet élni! És tudjátok mi kell hozzá? Becsületes, szorgalmas, és odaadó munka! Ezt a fajta agressziót, lopásokat, becstelenséget, ami van Encsencsen, azonnal be kell fejezni. Tegyük élhetővé Encsencset együtt!” - szólította fel az encsencsieket egy helyi születésű férfi.

Fokozott rendőri jelenlét van a településen

Az encsencsiek közben arról beszélnek, hogy az elmúlt napokban rengeteg rendőr jelent meg a településen. „Rengeteg rendőr megjelent a településen. Ezután nem lehet nyugodt éjszakájuk ezeknek a kábítószer terjesztőknek. Bármelyik órában kopogtathat a hatóság az otthonukban” – számolt be egy encsencsi nő a kialakult helyzetről. A fokozott rendőri jelenlétet a megyei rendőrség megerősítette lapunknak. „Elektronikus úton a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőrfőkapitányság közterületi szolgálatot ellátó állománya a Készenléti Rendőrség Nyírbátori egységével közösen megerősített szolgálatot lát el a vármegye egész területen, többek között Encsencsen is, a közrend, közbiztonság fenntartása és lakosság szubjektív biztonsága érdekében” – tájékoztatta a Borsot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság.