Elképesztő: így fütyül az orrával a szexi, Guinness-rekorder LuLu

Világszerte egészen elképesztő kategóriákban születnek Guinness-rekordok. Nem csak legmagasabb vagy éppen legalacsonyabb, netán legidősebb ember kaphat helyet az évről évre megjelenő vaskos kötetekben, de Rubik kocka bűvölők, gumiemberek, zenei- és filmcsillagok vagy olyan figurák, akiknek a létezésére még csak nem is gondolnánk! Utóbbi kategóriába tartozik a kanadai Ontarióban élő LuLu Lotus, aki képes az orrával fütyülni!

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

„Az egész 7 éves koromban kezdődött, kislányként felfedeztem azt a képességemet, hogy szeszélyes dallamokat tudok létrehozni az orrommal. Nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy megtréfáljam a tanárokat és az osztálytársakat az iskolában. Mindenki azon volt, hogy megtalálja a furcsa fütyülő hang forrását, sőt. az egyik tanár még a folyosóra is kimerészkedett, mert meg volt győződve arról, hogy valaki odakint fütyül.”

– kezdte történetét LuLu Lotus. Majd így folytatta:

„A Guinness-világrekordok könyveket lapozgatva nőttem fel (...) s nem is sejtettem, hogy egy nap lehetőségem lesz rá, hogy én is bekerüljek! A fordulópont akkor következett be, amikor láttam Steve Aoki dokumentumfilmjét, amelyből kiderült, hogy Guinness-világrekordot állított fel, mint az egy év alatt legtöbbet utazó zenész. Kíváncsi lettem, és elkezdtem azon gondolkodni, vajon létezik-e rekord az orrfütyülésben. Legnagyobb örömömre felfedeztem, hogy létezik a leghangosabb orrfütyülő Guinness-rekord kategóriája. Azonnal tudtam, hogy meg kell ragadnom ezt a hihetetlen lehetőséget. Ez pedig nem kis kihívás elé állított, ugyanis meg kellett mérnem az orrfütyülésem hangerejét, amire pedig csak egy bonyolult és drága, több ezer dollárba kerülő készülék alkalmas. Nem estem kétségbe, hanem kutatni kezdtem Így bukkantam rá egy helyi céghez, az Aercoustics Engineering Ltd.-hez Mississaugában. Amikor segítséget kértem tőlük, nagylelkűen felajánlották, hogy ingyen támogatnak és egy 1. osztályú precíziós, hitelesített és kalibrált műszerrel megmérték az orrfütyülésem hangerejét. (...)”

– írta az Instagram-oldalán.

LuLu Lotus hitelesített orrfütyülésének eredménye 44,1 decibel, mellyel Guinness-rekorder a leghangosabb orrfütyülés kategóriában.

Hallgasd meg Nino Rota zseniális A keresztapa zenei témáját, melyet LuLu Lotus az orrával fütyül el!

Bár a legendás filmzenei téma is igen meggyőző, 2024-ben mégis egy könnyed gyerekdallal (Ha jó a kedved...) lepte meg követőit a gyermekét egyedül nevelő édesanya.