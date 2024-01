1 forintos kedvezménnyel szúrta ki a vásárlók szemét az egyik magyar üzletlánc, óriási a felháborodás

Az ember mindig szeret spórolni, így nem meglepő, hogy rengetegen vannak, akik egyenesen vadásszák a boltokban az akciókat, és képesek akár 3-4 helyre is elmenni, hogy több ezer forinttal több maradjon a pénztárcájukban. A vásárlók szeme már szinte ráállt az akciós táblákra, amik jelentős spórolás lehetőségével kecsegtetnek – de van, hogy csalódni kell.

Illusztráció / Fotó: Pexels

Egy bravúros akciókra szakosodott Facebook-csoportba töltött fel egy egész döbbenetes képet az egyik felhasználó, a reakciók alapján pedig többen nem tudták eldönteni, hogy sírjanak, vagy nevessenek, hiszen olyan nevetséges dologról van szó, hogy az valami egészen hihetetlen – ment is a hőzöngés rendesen.

A fotón az látható, hogy az egyik Magyarországon is népszerű üzletlánc 1, azaz egyetlen forinttal leakciózta a saját márkás vajkrémjét, ráadásul pirossal jelezte is a vásárlóknak, hogy ez bizony nagyon megéri.

Tény, voltaképpen ez is kedvezménynek számít, de a visszajelzések is alátámasztják, hogy az valóban röhejes, hogy mindössze ekkora az akció a terméken. Ennek a mértékét nagyjából csak akkor érezné meg az ember, ha százasával venné a vajkrémet, arra pedig valljuk be, nem nagy az esély egy átlagos magyar háztartás esetében.