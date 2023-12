„Ez az év megváltoztatta az életemet” – új esélyt kapott a második emeletről kizuhant Anita

A 26 éves, vajdasági magyar lány, Páger Anita az átlagos fiatalok életét élte. Egészségügyi középiskolát végzett, majd Szegeden tanult tovább egyetemen, ápolás és betegellátás alapképzési szakon. 2018-ban azonban minden megváltozott, amikor a fiatal lány kizuhant egy épület második emeletről és mind a négy végtagja lebénult. Páger Anita célja azóta, hogy újra önálló életre legyen képes. Ebben egy drága, új módszert alkalmazó műtét segíthetett neki, aminek ára azonban hatalmas volt.

Anita élete öt éve változott meg, amikor egy baleset után kerekesszékbe kényszerült (Olvasói fotó)

„Nagyon sokat köszönhetek 2023-nak”

Anita 2023 januárjában el is kezdett gyűjteni a műtétre, az emberek segítségével pedig augusztus közepére összejött az összeg 70 százaléka. Igen ám, de a fiatal lánynak azonban már augusztus végén el kellett utalnia az összeget, ahhoz, hogy október elején Thaiföldre utazhasson a műtétre, mely megváltoztathatja az életét. Csodával határos módon Anita elérte a célját és kiutazhatott Thaiföldre, ugyanis két hét alatt a hiányzó összeg 30 százaléka is összegyűlt. Most pedig már a rehabilitációnál tart a 26 éves fiatal.

Nem túlzás azt mondani, hogy ez az év megváltoztatta az életemet, nagyon sokat köszönhetek 2023-nak. Hasonló lendülettel vágok neki az új évnek is. Biztos vagyok benne, hogy 2024 is hasonló izgalmakat tartogat számomra

– nyilatkozta a vajdasági magyar lány, aki híres a kitartásáról. Anita orvosa korábban azt mondta a lánynak, hogy balesete után 0% esélye van annak, hogy újra járni tudjon. Ő azonban ezzel nem ért egyet. Folyamatosan küzd azért, hogy a rehabilitációval látványos eredményt hozzon a műtét, és újra lehetséges legyen számára a járás. Jelenleg, asszisztencia segítségével már képes apró lépések megtételére.

Anita nem adja fel, és a végsőkig küzd, hogy felállhasson a kerekesszékből (Olvasói fotó)

Online munkát keres a szerbül és magyarul is folyékonyan beszélő Anita

A fiatal lány nem hagyja, hogy megálljon az élete a balesete miatt. Nem csak a folyamatos fejlődésre és erősödésre figyel, de hamarosan szeretne visszatérni a munka világába is, ezzel keresve az újabb kihívást.

„Mivel jelenleg csak online tudok dolgozni, az lenne a kérésem felétek, hogy ha valaki tud olyan munkalehetőséget, amely otthonról végezhető, és esetleg szükség van egy elkötelezett, tanulékony kollégára, akkor kérem, osszátok meg velem! Nyitott vagyok bármilyen lehetőségre, és szívesen betanulok bármit. A magyar nyelv mellett szerbül is folyékonyan beszélek, így olyan munkára gondolok, ahol ezeket az ismereteket hasznosíthatom” – tette közzé a felhívást Anita Facebookon, akinek az élete 2023-ban teljesen megváltozott, hála az emberek segítségének és megingathatatlan kitartásának.