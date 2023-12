„Szörnyű lehet neki az idei karácsony” – Megható összefogással próbálják szebbé varázsolni az otthonát elveszítő Gábor ünnepét

Pokoli percek és küzdelem: szörnyű tűzeset történt Balatonakarattyán, amikor egy ott élő férfi háza kigyulladt. A hosszú évek óta rokkantnyugdíjas Gábor a kutyáival élt az épületben, ahol a december 13-án keletkezett lángok percek alatt szétterjedtek, a 69 éves férfi pedig imádott ebeivel együtt a tűz fogságába került.

A férfinak az egész otthona és szinte az összes ingósága odaveszett a tűzben, de a helyiek megható összefogással próbálják szebbé varázsolni a karácsonyát

Fotó: Pexels (illusztráció)

Gábor bácsi szerencséjére azonban, egy helyi férfi, E. István éppen arra járt, és nem habozott: berohant az égő házba, majd kirángatta onnan az ájult, magatehetetlen férfit. Sajnos a túlélő egyik imádott kutyáját már nem sikerült megmenteni, és az eb odaveszett a tűzben, míg Gábort súlyos füstmérgezéssel szállították kórházba. A ház is leégett, a férfi hajdani otthonából szinte semmi nem maradt, a használati tárgyai, egészségügyi kellékei, iratai és ruhái is szénné égtek. Amíg az orvosok Gábort kezelték a kórházban, a balatonakarattyai közösség sem tétlenkedett, és megható kezdeményezésbe fogtak: a lakók és az önkormányzat együttes erővel mindent megtettek azért, hogy amit csak lehet, pótoljanak Gábor életéből. Ezért nemcsak pénzgyűjtésébe fogtak, hanem lakhatási lehetőséget, ruhát, bútorokat és használati tárgyakat is igyekeztek összeszedni a férfinak, hogy mire kijön a kórházból, méltó körülmények fogadhassák.

Egy helyi férfi a Ripostnak elmondta, hogy Gábornak hallókészülékre és szemüvegre is szüksége van, így azt is próbálnak szerezni neki:

Van olyan, aki be tudja őt fogadni, szóval a lakhatása egy időre megoldott. Reméljük, hogy mire kijön a kórházból, addigra legalább a legfontosabb dolgok összegyűlnek neki. Amennyit tudunk, segítünk neki

– szögezte le a lapnak. A Metropol most úgy értesült, hogy a férfit azóta hazaengedték a kórházból, és a település összefogásának hála nem csupán a karácsonyt töltheti egy ideiglenes otthonban, de január közepéig van is hol laknia. Ezenkívül az önkormányzat segített neki a megsemmisült iratai rendezésében, sőt még a hallókészülékét és a szemüvegét is pótolják.

Szerencsére van hol laknia, megvannak az alapvető kellékei és az étele, a pénz pedig még január végéig gyűlik neki. Így is szörnyű lehet neki az idei karácsony, de legalább ennyivel előrébb van szegény

– mondta egy helyi lakos.