A városba csapódva zuhant le egy repülőgép, mindenki meghalt, a gyerekek is

Szörnyű baleset történt Brazíliában, Sao Paolóban. Egy kis repülőgéppel utazott ugyanis családjával a hős pilóta, a 65 éves Delcides Menezes, amikor a gép meghibásodott, a motorja felrobbant, és zuhanásba kezdett. Mindez egy város fölött történt, a zuhanás miatt ezért a városban lakók is veszélybe kerültek. A gép egy focipálya felé zuhant, ahol többen is játszottak. A pilóta talán kényszerleszállást tudott volna alkalmazni itt, és megmenekülhettek volna, ő azonban tudta, hogy emiatt halálos veszélybe sodorná az ott focizó embereket. Éppen ezért utolsó erejével arrébb irányította a gépet, hogy attól távolabb csapódjanak a földbe. Valamennyi utas, köztük egy ötéves gyerek és egy 17 éves kamaszlány is meghalt - írja a Mirror.