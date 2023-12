Felhúzzák a fekete zászlót a budapesti egyetemen – rettenetes, ami történt

Szomorú hírt tett közzé a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara. Nagyszerű oktatójuk ugyanis, Orosz László elhunyt.

Orosz László kezdetektől fogva alapvető hivatásának érezte a fizika tantárgy (bármilyen szintű) oktatását. Elsősorban (éppen egyetemi személyes élményei alapján) a villamosmérnök-hallgatókkal foglalkozott. Részt vett a hajdanvolt „B” oktatási forma kidolgozásában, és aktív oktatója volt a kvantummechanika és a szilárdtestfizika tantárgyaknak. Meggyőződése volt, hogy modern villamosmérnöki munka nem valósulhat meg kvantummechanikai ismeretek nélkül, ezért fontosnak tekintette ennek magas szintű oktatását. Mérnökhallgatók generációi kerültek ki a „keze alól”. Hivatástudatát és a fizika iránti elkötelezett szenvedélyét a hallgatóság többször is a VIK „legjobb oktatójának” járó díjjal honorálta. 1990-től oktatóként is és a Fizika Tanszék oktatási felelőseként is aktívan részt vett a BME-n induló fizikusképzésben. Aktívan részt vett különböző oktatási formák, tananyagok kidolgozásában, jegyzetek írásában, kísérletek tervezésében, összeállításában – írja a tanszék honlapja.