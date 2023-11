Te tudod, melyik magyar királynő hunyt el ezen a napon?

Hány magyar királynője volt országunknak?

Az országnak számos királynéja volt, azonban királynője csak kettő. Ráadásul két azonos keresztnevű. Közülük az egyiknek végig kellett nézni saját anyja halálát, a másik pedig 243 éve ezen a napon hunyt el. További segítségképp azt is eláruljuk, hogy a néhai királynő 1717-ben született Bécsben. Élete alig több, mint hatvan éve alatt volt német-római hercegnő, osztrák főhercegnő, cseh, német és magyar királyi hercegnő, ausztriai főhercegnő, német-római császárné és persze magyar és cseh királynő. Aki még mindig nem találta ki, ki ő, annak annyit elárulunk, hogy trónján fia, II. József követte és nem I. Máriáról van szól. A helyes válasz tehát nem lehet más, mint Mária Terézia, vagy régiesen II. Mária, akinek a teljes neve: Mária Terézia Walpurga Amália Krisztina volt. Ő volt a Habsburg Birodalom egyetlen női uralkodója és egyben a Habsburg–Lotaringiai-ház megalapítója is. További érdekesség, hogy házasságából összesen tizenhat gyermeke született, köztük két későbbi német-római császár és magyar király, egy francia királyné, egy nápoly–szicíliai királyné is.

Mindössze két királynője volt Magyarországnak. Fotó: Illyés Tibor / MTI

Tudod mi az a Doppler hatás?

220 éve, 1803. november 29-én született Christian Doppler osztrák fizikus, akiről a Doppler hatást nevezték el. A Doppler-effektus vagy magyarosabban Doppler-hatás a hullám frekvenciájában és ezzel együtt hullámhosszában megjelenő változás, mely amiatt alakul ki, hogy a hullámforrás és a megfigyelő egymáshoz képest mozog. Ezt a jelenséget észlelhetjük például akkor, amikor egy szirénázó mentőautó halad el mellettünk, és a sziréna hangját nem egyenletesnek halljuk. A mai orvoslásban pedig egy Doppler-ultrahangon találkozhatunk a jelenséggel.

380 éve hunyt el az első opera szerzője

1643. november 29-én Velencében hunyt el Claudio Monteverdi olasz zeneszerző, az Orpheusz szerzője. Az 1607-ben bemutatott operát az elsőként tartják számon. Monteverdi már 16 évesen komponálni kezdett és madrigálokat írt. 1590-től a mantuai herceg udvarában énekelt és hegedült, majd karnagyként alkalmazták. 1613-ban Velencébe ment, ahol kántori állást kapott a San Marco-katedrálisban, 1623-tól pedig karmester lett. Zenedrámáiban elsőként valósította meg a zene és a szöveg összhangját. A szöveget lendületes dallamvilággal emelte ki, feladata az volt, hogy az emberi érzelmekre hasson.

Közel száz éves lenne az ország egyik legismertebb táncdalénekese

Zsolnai Hédi, Liszt Ferenc-díjas táncdalénekesnő, színésznő 99 éve ezen a napon látta meg a napvilágot, Zirner József kereskedő és Danczinger Piroska divatárusnő lányaként. Első énekes szerepét 1935-ben, az Édes mostoha című filmben kapta, mindössze tizenegy évesen. Énekesi pályája azonban igazán csak a második világháború után kezdődött, miután a Zeneművész Szövetségnél vizsgát tett. Elegáns előadói stílusa, szép hangja főként szentimentális, érzelmes slágerekben érvényesült; hasonlóan kortársaihoz: Ákos Stefihez vagy Hollós Ilonához. 1955-től a Budapesti Varieté, 1964-től a Vidám Színpad tagja volt, de az 1960-as években vendégszerepelt számos nyugat-európai országban is. 1977-ben Münchenbe disszidált, ott élt 2004. december 19-én bekövetkezett haláláig-olvasható a Wikipédián.

Itt adhat ma vért, aki Budapesten szeretne

Az ország több pontján, így a fővárosban is lehet ma vért adni, méghozzá két helyen: reggel 7 és este 7 között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21), déltől fél hatig pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.).

Szeles, hideg, de tiszta idő várható

Északkeleten még gyakran lesz erősen felhős az ég, és itt hózáporok is előfordulnak, máshol azonban többórás napsütés valószínű a koponyeg.hu előrejelzése szerint.

Fotó: shutterstock

Az ország nagy részén -3 és +4 fok közötti értékeket mérhetünk, a fővárosban pedig 0-3 fok közöttit. Több helyen lehet egész napos fagy, többek között a várható 30km/h szélnek.

Egy éves a Szeged–Hódmezővásárhely tram-traint

Tavaly ilyenkor adták át. Félig vasút, félig villamos. Palkovics László akkori miniszter a helyszínen újságíróknak azt mondta, a tram-train kialakítása Magyarország leginnovatívabb vasútfejlesztése, olyan közlekedési eszköz, melyre az utasok a lakásukhoz legközelebbi megállóban felszállva eljuthatnak egy másik város központjába. Lázár János pedig, mint a térség országgyűlési képviselő azt mondta a vasútvillamos indulásáról, hogy történelmi pillanat a hódmezővásárhelyiek, a szegediek és az ország minden lakosa számára.