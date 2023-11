„Azt sem tudjuk, hogy életben van-e” - Megszólalt a több, mint egy éve eltűnt Bozsik Mária testvére

Bozsik Mária, egy Inárcson élő, kétgyermekes édesanya még 2022 augusztus elsején tűnt el. A nő munkába indult aznap hajnalban, ám a buszra, amellyel Budapestre utazott volna, már nem szállt fel. Mária eltűnésének időpontját 10 percre (5 óra 20 perc és 5 óra 30 perc között) szűkítette a rendőrség, aznap reggeli mozgását gyakorlatilag percről percre, méterről méterre igyekeztek meghatározni, rengeteg tanút kihallgattak. Mindhiába, az asszonyról azóta sincs semmi hír.

Bozsik Mária még 2022 augusztusában tűnt el. / Fotó: police.hu

Felélesztik Mária keresését

A nő testvére, Bozsik Péter eddig még nem nyilatkozott egyetlen újságnak sem. Ennek egyszerű oka van: mivel Mária lánya soha nem tett még utalást sem arra, hogy lennének még élő, közvetlen családtagjaik, az újságírók nem tudtak a férfi létezéséről, a testvér pedig sosem szeretett volna előtérbe kerülni, csendesen a háttérből várta a hírt, hogy testvére egyszer csak előkerüljön. Van azonban egy elszánt, civil eltűnt kereső, Kapás Attila, aki már hat alkalommal indult eddig Mária felkutatására. A férfi, aki nem hajlandó feladni, hogy a nő nyomára bukkanjanak, felkereste a testvért abban bízva, hogy együtt megoldhatják ezt a rejtélyt.

Kapás Attila már hat alkalommal indult eddig Mária felkutatására. Fotó: Olvasói

Testvére lapunkon keresztül üzent Máriának

A két testvér a Mária eltűnése előtti években eltávolodott egymástól, nem beszéltek az utóbbi években.

„Nem volt egyszerű eset a testvérem” – mondja Péter, aki 2022. augusztusában az internetről értesült először arról, hogy húgának nyoma veszett. Először még azt gondolta, hogy Mária valószínűleg hamarosan hazamegy, ám mikor látta, hogy komoly az ügy, azonnal bement a keresést elrendelő Dabas Rendőr Főkapitányságra.

Rengeteget gondolkodok, mindennap marcangolom magam rajta, hol lehet. Néha arra gondolok, hogy valahol vidáman éli az életét, és olyankor megkönnyebbülök, néha azonban az erősödik fel bennem, hogy valami baja esett, és olyankor nagyon elszomorodok

– mondta a férfi a Borsnak. Péter azt mondja, a pletykákat, miszerint a testvére nemhogy él, hanem már több ízben vissza is tért Inárcsra, ő maga is hallotta.

„Egy inárcsi hölgy azt állította, hogy kerékpározni látta, de egy utcabeli is azt mondta, hogy látta Máriát napszemüvegben. Ezt azonban nem tartom valószínűnek, logikátlan” – mondja a férfi, aki érthető módon maga sem tudja, mit gondoljon.

„Ez az egész érthetetlen! Azt sem tudjuk, hogy életben van-e” – mondja Péter, aki úgy fogalmazott, tudja, hogy Mária ügyét rengetegen ismerik, és azzal is tisztában van, hogy az emberek szeretnek válaszokat kapni a kérdéseikre.

Csak kerülne már elő

– mondja. Azt is megkérdeztük tőle, hogy támogatná-e, hogy Kapás Attila még egy alkalommal elinduljon testvére felkutatására.

„A gondolat is elborzaszt, hogy valami rossz dolog történt vele” – vallja be a férfi, akin érezhető, több mint egy év elteltével is abban bízik, hogy Mária élve előkerül. Ennek reményében lapunkon keresztül üzent is testvérének:

Szívből várom, és kívánom, hogy kerüljön elő épségben és egészségben

– mondja szomorúan.

„A remény sosem hal meg”

Kapás Attila, aki ma már elismert civil eltűnt kereső, Máriának köszönheti, hogy elindult ezen a rögös úton.

A civil eltűnt keresők szívvel-lélekkel dolgoznak. Fotó: Olvasói

„Máriának köszönhetem ezt az életformát. Korábban erdőjáró voltam, túráztam, vadászokkal jártam, így tapasztalt voltam a terepkutatásban. Amikor megláttam Mária eltűnését, úgy éreztem, hogy hátha tudok segíteni!” - mondja a férfi, aki összesen hat alkalommal indult el Mária felkutatására. „Talán egy alkalommal még elindulnék, ha kapnék kutyás segítséget” – mondja a férfi. Attila azt is bevallotta most a Borsnak, hogy a legelső keresés alkalmával ő is, és párja is fura bűzt éreztek. „Mindössze egy pillanat töredékére csapta meg az orrunkat, ahogy fújt a szél” – mondja a férfi. A pletykáknak, miszerint Mária visszajár a faluba, nem szeretne felülni.

Én azt hiszem el, amit én látok, mert sokszor félrevezetnek minket, még ha nem is szándékosan teszik. Az emberek többsége rávágja, hogy látta, mert azt akarják, hogy így legyen. Ez a dolog pszichológiája. A remény azonban sosem hal meg. Bízom benne, hogy egyszer csak előkerül élve. De ha nem így van, akkor is meg kell oldani ezt a rejtélyt!

- mondja Kapás Attila, aki Bozsik Mária testvérével is ezért fogott össze. „Az álmom, mint bármelyik eltűnt keresőé az, hogy bajba jutott családok hozzátartozóit épségben megtaláljam. Idén a családom támogatásával már sikerült vennem egy terepjárót, de kutyát is szeretnék és egy hőkamera az álmom, ami nagyon sokat segítene a kereséseknél!”