Hamarosan több fát is kivágnak a Normafa Parkban, ez az oka

A Normafa Park megközelítése

A Normafa könnyen megközelíthető a Széll Kálmán térről induló és a Déli pályaudvart is érintő 21-es és a 221-es jelzésű sűrű követésű buszjáratokkal és a Gyermekvasút vonataival (Normafa megállóhely). A Belvárossal közvetlen kapcsolatot biztosít a kizárólag hétvégente közlekedő 210B viszonylat. A Boráros térről induló, Újbuda-központon is áthaladó 212-es és 212B busz is a Normafa, látogatóközponthoz közlekedik, ez utóbbi a 221-essel azonos nyomvonalon továbbhalad Csillebérc felé. Normafa ellátása a 990-es busz által az éjszakai órákban is biztosított.