Ezt látnod kell! Így csúszdázik egy medve – Videó

Erdélyben több turistamedveles is üzemel, ahol az arra vágyók megismerkedhetnek az érintetlen természet szépségével és annak lakóival. A medvelesen a nagyvadakat természetes élőhelyükön lehet megfigyelni, ami rendkívüli látvány. A medve okos állat, így gyakran téved be falvakba, városokba, hiszen ott könnyedén jut élelemhez. Ha már bejut egy városkába, szét is néz, és meglepő dolgokra képes. A gyergyószentmiklósi medveles egy roppant szórakoztató videót osztott meg a napokban, amin egy medve felmászik egy csúszda tetejére, majd mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, lecsúszik rajta.

Lapunk természetesen azonnal megkereste a romániai medveles üzemeltetőjét, aki elárulta, a csúszdázó medvét nem Erdélyben kapták lencsevégre, ám Gyergyószentmiklóson is akad érdekesség bőven. A Metropol korábban már beszámolt róla, hogy Egyed Zsolt, a medveles üzemeltetője csak a lélekjelenlétének köszönheti a sértetlenségét, ugyanis egy medve centiméterekre közelítette meg, sőt még az orrát is a tarkójához érintette.

Október óta nyílt titok, hogy a barna medvék immáron tartósan visszatelepedtek Magyarországra. Mára már három megyében és több tucat településen jelezték, hogy láttak egy-egy felbukkanó példányt vagy éppen annak nyomait. Több szakember is leszögezte, hogy a nagyragadozók visszatérése jót jelent, de nem árt ismerni bizonyos viselkedési szabályokat annak érdekében, hogy a medvékkel való együttélés zökkenőmentes legyen.