Ezek a csillagjegyek szörnyű igazságtalanságokkal néznek szembe vasárnap

2023. november 26.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vasárnap valami közbejön, és utólag módosítania kell egy terven, mivel időközben megváltoztak a külső körülmények. Persze senki sem örül, ha ilyen van, de azért igyekezzen jó képet vágni a dologhoz. Szerencsére a fejében most is cikáznak a jobbnál jobb alternatívák.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Vasárnap bizony igazságtalanság érheti, amikor valaki indokolatlanul megbántja, vagy olyasmit követel önön, amit nem tud, vagy nem szeretne teljesíteni. Nem kell hagynia, hogy így legyen. Álljon ki magáért és határozottan utasítsa vissza a vádakat.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Néha egy kedves gesztus tényleg mindennél többet ér. Ma felébred önben a vágy arra, hogy tegyen valamit, amit soha nem felejt el a másik. Lehet ez egy különleges étel, vagy ajándék, de akár az is, hogy elmondja neki, mennyire fontos önnek.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A holnapi telihold hatását már vasárnap is lehet érezni. Ma törekedjen arra, hogy megmaradjon a racionalitás talaján és ne várjon önmagától lehetetlent, sem pedig másoktól olyasmit, amit nem tudnak teljesíteni. Óvakodjon az érzelmi drámáktól is, korlátozza magát abban is, hogy miről nyilvánít véleményt.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma csak óvatosan az elhamarkodott vállalásokkal! Szükség lenne egy kis önkorlátozásra és mielőtt igent mond egy feladatra, vagy ön kezdene bele valamibe, nézzen hát rá a naptárra. Ketyeg az óra és önnek fel kell mérnie, hogy mi fér bele még az idejébe idén.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Vasárnap csak korlátozottan lesz alkalmas arra, hogy mélyebb beszélgetést folytasson le bárkivel, így ha csörög a telefonja valaki olyan nevével, akinél pont ilyesmire van esély, inkább ne vegye fel. Koncentráljon inkább a saját feltöltődésére!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Vasárnap tényleg legyen egy kicsit önző! Távolítson el mindent maga körül, ami bonyolítja az életét, törekedjen inkább az egyszerű, könnyen átlátható és elvégezhető dolgokra. Semmi olyan nem történhet ön körül, ami nem ér rá még egy ideig és nem lehet megoldani később.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Vasárnap ne lepődjön meg, ha ön körül az emberek egy része kritikusabban áll hozzá bizonyos dolgokhoz, melyek talán önnel is kapcsolatosak. Ne vegye fel, a telihold előtti napon mindenki egy picit ingerültebb.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A mai nap feszültségeit nyugodtan betudhatja a holnapi teliholdnak. Így aztán ne is vegye őket túlságosan komolyan! Persze azt azért ne hagyja, hogy valaki "bokszzsáknak" használja. De a lelki szemetesláda szerepét sem önnek találták ki.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Vasárnap izgalmas találkozást hozhat a szingli Baknak az élet! És nem is biztos, hogy ehhez ki kell mozdulni. Lehet, hogy virtuálisan kezd el alakulni valakivel valami, egy mély beszélgetésből. Ne tervezze túl a dolgokat, csak hagyja, hogy menjenek a maguk útján.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Vasárnap vissza kell térnie a fellegekből hirtelen a földre és egy meg kell oldania valamit, ami nem tűr halasztást. Úgyhogy sajnos most nem lehet álmodozni. Szerencsére minden nagyon jól alakul, efelől ne legyen kétsége.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Vasárnap úgy tud valakin segíteni, talán egy rászorulón, hogy nem is kell olyan nagy áldozatot hoznia, hiszen nagy támogatás lehet egy meleg ruha, vagy étel, de részt vehet valamilyen közösségi munkában is. Egy ilyen gesztust mindig sokszorosan ad vissza az Univerzum.