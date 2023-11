Váratlan esemény a magyar benzinkutakon, rengeteg autós meglepődött

Sokan követik, hogy éppen hogyan alakul Magyarországon a benzin és a gázolaj ára. Ez egy kiemelten fontos téma, mivel közvetlenül a pénztárcánkat érinti, és mindenki spórolni akar, főleg így az ünnepek előtt, hogy több pénz maradjon a családra és az ajándékokra.

Illusztráció / Fotó: Török János / Délmagyarország

Az utóbbi időben többször is csökkent az üzemanyag ára a hazai töltőállomásokon, az autósok pedig abban reménykedtek, hogy ez így is marad. Nos, ma reggel érdekes dolgot tapasztalhattak, akik tankolni mentek, ugyanis egyszerre jó és rossz, ami most történt a benzinnel és a gázolajjal – a Holtankoljak.hu is beszámolt erről.

Sokak meglepetésére a mai napon nem változott az üzemanyag ára.

Ennek sokan örültek, hiszen nem áremelkedésről van szó, viszont voltak olyanok is, akik annyira reménykedtek a következő árcsökkenésben, hogy csalódtak a stagnálás miatt. Egyelőre még nem lehet tudni, hogy jövő héten hogyan alakul a benzin és a gázolaj ár, de reménykedhetünk abban, hogy ismét olcsóbbak lesznek.