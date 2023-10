Óriási tömeget vonzott a Töklámpás Fesztivál a Hősök terén – mutatjuk a legkülönlegesebb lámpásokat! – Galéria

15. alkalommal is hatalmas népszerűségnek örvendett az ingyenes Töklámpás Fesztivál. A Hősök terét október 28-a estéjén jelmezbe öltözött kicsik és nagyok árasztották el. A Metropol is ellátogatott a rendezvényre. Sokan hozták magukkal a faragott töklámpásukat is, amiket leginkább a szobor tövében helyeztek el, de az egész téren „belebotlottunk” ijesztőbbnél ijesztőbb, kreatív alkotásokba; azonban nem mindenki rémisztgetni szeretett volna a tökeivel; akadtak olyan családok is, akik kedves kis őszi manóházikót, vagy mesefigurát faragtak.

A sláger a klasszikus tökfej volt Fotó: Bánkúti Sándor

Rémisztően jó buli és jótékonykodás

Több száz lámpást nézhettünk meg, a legnépszerűbb tökalkotásokat sorban állás után mindenki megnézhette közelről is. A hallooweeni lámpáskiállítás jótékonysági esemény is volt egyben: a Gyermekétkeztetési Alapítvány tartós élelmiszert gyűjtött, amiket eljuttatnak rászoruló gyerekek részére.

