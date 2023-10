Már csak egyetlen napunk maradt, azután minden elromlik

Szombaton a pára- és ködfoltok feloszlását követően a nap nagy részében nyugodt, napos idő várható. A késő délutáni, esti óráktól azonban megérkezik az a hidegfront, ami hozza magával az igazi őszi időt.

A Brit-szigetek, Skandinávia és a Kelet-európai-síkság térségében már most ciklonok örvénylenek, ezek frontjai mentén esik, a legnagyobb csapadékmennyiséget a Brit-szigeteken mérték, 50 millimétert, miközben a Skandináv-félsziget északi részein már havazás is előfordult. Hozzánk szombat estére érhet ide az eső, az ország északnyugati részén záporok is lehetnek. A többnyire gyenge vagy mérsékelt szelet egyre többfelé élénk lökések kísérik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton még 23 és 28 fok között várható, ezzel búcsúzik az idei indián nyár – írja a Köpönyeg. Éjszaka már csak 10 és 16 fokra számíthatunk, azután pedig drasztikusan csökkenni fog a nappali felmelegedés is. Szóval érdemes kihasználni a szombatot, mert lehet, hogy ez lesz az utolsó nyárias napunk az idén.