Három vármegyénket újra ítéletidő fenyegeti

Skandinávia északi részén a minimum-hőmérséklet már több helyen –10 Celsius-fok alá csökkent, Szlovénia több pontján pedig 100 milliméter feletti csapadékmennyiséget mértek az elmúlt 24 órában. Szerencsére nálunk tovább folytatódik az évszakhoz képest enyhe idő, és ilyen sok égi áldásra sem kell számítani.

Fotó: Pexels/Andrea Piacquadio

A közepesen és erősen felhős égbolt mellett csütörtökön is többórás napsütés várható. Késő délutántól, estétől azonban nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és késő este egyre nagyobb területen kezdődik tartós csapadékhullás. A várható zivatarok miatt Baranya, Somogy és Tolna vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ráadásul erős, élénk széllökések is lehetnek. Az eső és a nap együttese viszont páratlanul szép dupla szivárványt hozott a Balaton fölé, videónkon most te is megnézheted.

Grafika: met.hu

A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között valószínű, éjjel 7 és 14 fok közé hűl le a hőmérséklet. A Köpönyeg orvosmeteorológusa szerint a hidegfronti hatás mellett a helyenként megélénkülő szél és helyi záporok miatt tapasztalható légnyomás-ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar és koncentrációs problémák, várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet – figyelmeztet Pukoli Dániel.