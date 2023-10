Ennyiért szabadulhat a börtönből Bagdy Emőke fiának a gyilkosa

Mint arról a Metropol is beszámolt, a magyar klinikai szakpszichológus, prof. dr. Bagdy Emőke fiát az egyesült államokbeli Phoenixben gyilkolta meg brutális kegyetlenséggel egy 18 éves férfi, Yaaliyah Ezekiel Jackson. Elsődleges információk szerint az 53 éves teológus Jackson nővérénél vendégeskedett október 21-én, amikor a 18 éves öcs is betoppant.

Jackson meghökkentő történettel állt elő kihallgatásán, azonban a bíróság sem nagyon hitt a nyakatekert magyarázatnak Fotó: Maricopa County Sheriff's Office

Úgy tudni, hogy a két méter magas, erős testalkatú, pár hete szabadult és a fél életét börtönben töltő férfi többször is megszúrta a törékeny termetű Zsoltot, azután pedig maga értesítette a nővérét és a rendőröket arról, hogy mit tett. Jacksont ezután letartóztatták, kihallgatásán pedig azt mondta, önvédelemből szúrt. Állítása szerint ugyanis nővére őt kérte meg, hogy engedje be vendégét a lakásba, mivel neki volt kulcsa az ingatlanhoz.

Kinyitotta a lakást, az áldozat pedig bement és lezuhanyozott. Ezután Jackson megkérte őt, hogy vigyen ki pár holmit a fürdőszobából, mire az áldozat megkérte a férfit, hogy várjon. Ekkor vitatkoztak össze

– mondta a bírósági dokumentumok szerint a tettes. A hatalmas termetű, késsel támadó férfi azt állítja: azért támadott, mert fenyegetve érezte magát a fegyvertelen áldozattól, aki Jackson állítása szerint az arcába kapott. Sztorija hiteltelen és ingatag lábakon áll, és azt még ő is elismerte, hogy annak ellenére szurkálta össze áldozatát, hogy egyáltalán nem látott fegyvert nála, ahogyan azt is, hogy a magyar teológus jóval kisebb termetű volt nála. Bagdy Emőke szerint a fiát tőrbe csalták és rablógyilkosság áldozata lett, ugyanis támadóját még csak nem is ismerte, és nem is számított támadásra, így még csak nem is védekezett.

Bagdy Emőke még fel sem tudja fogni a tragédiát Fotó: Wikipédia

A fiamat – aki teológus volt – egy rendezvényre hívták, azonban tőrbe csalták. Szándékközösségben, többek által nyereségvágyból elkövetett rablógyilkosság volt. A bűntényt egyelőre a 18 éves, két méter magas, kisportolt Jackson vállalta magára, de más vitte el az autót, a mobiltelefont stb. Nem ismerte a fiam a támadókat, és még csak nem is védekezett, mert nem számított semmi rosszra. Jóindulatú, embereknek segítő, mélyen hívő ember volt. Vékony, 170 centiméteres jóságos kis ember

– mondta a Blikknek Bagdy Emőke.

A bíróság sem adott hitelt Jackson kétséges történetének, ugyanis csak egymillió dolláros óvadék ellenében engednék feltételes szabadlábra.