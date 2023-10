Ez nem vicc: hatéves kislánya tetoválja az apukát, kiakadtak a szülők

A tetoválóművészként dolgozó Wesley Owens nem épp hétköznapi apuka: egyéves kora óta egyedül neveli kislányát, a most nyolcéves Adeline-t, akit elsősorban nem gyerekének, hanem legjobb barátjának tart. Mint a Truly videójában az extrém külsejű apuka elmondta: van, hogy összevesznek valamilyen apróságon, de aztán ugyanolyan hamar ki is békülnek. Hozzátette: igyekszik a lehető legtöbb szabadságot megadni a lányának.

Wesley és kislánya, Adeline Fotó: YouTube

Adeline és apukája rendszeresen járnak sziklát mászni, a kislány egy kígyót tart háziállatként, és úgy tűnik, apukája babérjaira tör: most készítette a férfi bőrére a negyedik tetoválást. A lányka ugyanis először hatévesen ragadott tűt. Emiatt a férfi rengeteg támadást kap, ő azonban úgy érzi, nem tett semmi rosszat. Kiemelte: a gépet üzemeltető pedálon az ő lába volt, a kislány csak „rajzolt” a készülékkel. Szerinte ezzel nincs semmi baj, mások szerint azonban nagyon is aggályos, amit Wesley apaként művel.

„Egyáltalán nem tartom magam szigorú szülőnek. Amíg jó jegyeket hoz haza, megcsinálja a leckéit és kitakarítja a szobáját, rengeteg szabadságot kap tőlem” – magyarázta a férfi, aki először egy szívet kapott a lányától. Mint elárulta, két évvel ezelőtt a tetoválószalonjában ücsörögtek, és egyszerűen megkérdezte a hatéves lányát, hogy van-e kedve kitetoválni őt, Adeline pedig igent mondott.

Sokak szerint a férfi felelőtlen, míg más azt mondja: egyrészt kapott egy (illetve már több) örök emléket a kislányától, másrészt ez olyan szorosan köti össze őket, ahogy mondjuk egy kirándulás Disneylandbe soha nem tenné.

Adeline egyébként jelenleg még nem gondolkozik azon, hogy felnőttként ezzel keresse a kenyerét.

„Nagyon menő dolog tetoválni, de egyszerűen nem az én világom” – jelentette ki a videóban.