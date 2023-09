Robbanásra ébredtek hajnalban az Újpalotán élők

Újpalotán, Drégelyvár utcában egy férfi több kukát is felgyújtott. Szerencsére a lakók nem tétlenkedtek sokáig, azonnal lerohantak oltani a tüzet. Ha ők nem vették volna észre a történteket, a közelben parkoló autók is könnyen lángra kaptak volna és ki tudja mekkora tűzzel és pusztítással ér véget a történet. A gyújtogatót elfogták, nem ismeretlen a lakóközösség körében.

Kukákat gyújtogattak Újpalotán Fotó: Olvasói

Egy idős lakó figyelt fel a durranásokra hajnal 3 óra magasságában. Elmondása szerint épp alváshoz készülődött, amikor meghallotta a megszokottnak nem mondható zajokat. Azonnal az ablakhoz rohant, hogy megnézze mi okozta a robbanást.

"Kinéztem az ablakon és csak annyit láttam, hogy ég valami. Később egy alakra lettem figyelmes, aki valamivel locsolt valamit." – részletezte a történteket a közösségi oldalon egy lakó, aki arról beszámolt, hogy hamarosan hatalmas lángok csaptak fel, ezért azonnal elszaladt szólni a lányának a történtekről.

Nem hittek ők sem a szemüknek. A vejem azonnal kómásan lerohant egy poroltóval oltani, a lányom pedig hívta a tűzoltókat.

– folytatta.

Miközben a veje oltotta a tüzet, az idős nő az ablakból meglátta, hogy a tettes sunyiban próbál elballagni onnan.

Persze a vejem nem látott semmit a poroltó általi porfelhőtől. Akkor már kiabáltam, hogy ott megy, de senki sem ugrott ki az ágyából, hogy mi folyik odalenn, de én vagyok a hülye , hogy 64 évesen hálóingben nem rohantam le, hogy egy karddal utána eredjek az elkövetőnek.

– mesélte.

A tűzoltók hamar meg is érkeztek, akik gratuláltak a bátor vejnek a gyors reakcióért, mert különben kigyulladt volna a közelben parkoló autó, sőt lehet még a házra is átterjedt volna. Utólag kiderült, hogy a gyújtogató a ház belső udvarában lévő kukákat is felgyújtotta, ami miatt a rendőrséget is kihívták. A gyújtogatót többen is ismerték a házban, ugyanis rokonai ott élnek. Elmondások szerint a férfi mentális betegségekkel küzd évek óta.