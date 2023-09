Kétarcú lesz az időjárás a hétvégén

Itt van az ősz, itt van újra, de ez az időjáráson szerencsére még nem mutatkozik meg. Sőt, szombaton tovább fokozódik a nappali felmelegedés és csökken a csapadékhajlam, amit csak egy vasárnap érkező hidegfront szakíthat meg átmenetileg.

Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet a 37 fokot is elérheti, és csak északkeleten alakulhat ki néhány zápor, zivatar. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést a várható viharok miatt, ahol elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, de esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 9 és 16 fok között alakul, de a hidegre hajlamos részeken ennél hűvösebb is lehet.

Vasárnapra viszont tényleg elromlik az idő, aznapra már az ország egész területét besárgították, ami annyit jelent, hogy mindenütt előfordulhatnak zivatarok. Ezzel együtt még akkor is 32 fokos maximumokkal kecsegtetnek minket, vagyis, ha épp nem esik, még egy utolsó rohamot lehet tenni a strandokra, hiszen – ősz ide vagy oda – egyelőre a természetes vizeink hőfoka is alkalmas a fürdésre.