Esztergomi robbantás: Megszólaltak a környéken élő szemtanúk

Esztergom Búbánatvölgy nevű része ritkán lakott terület. A rossz nyelvek szerint a városrész kiválóan alkalmas bujkálásra is, hiszen a szomszédok nem is nagyon találkoznak. Mint arról korábban beszámoltunk, szerda este a rendőrségnek egy férfihoz kellett kivonulnia, aki azzal fenyegetett, hogy a levegőbe röpíti az ingatlant. A helyszínre hívták a TEK munkatársait is, köztük egy túsztárgyalót. A szakember órákon át próbálta a tettest meggyőzni, hogy a gázpalack felrobbantásával senkinek sem tesz jót, sőt a saját helyzetét nehezíti. Mivel végül nem sikerült szót érteni a fenyegetőzővel, a TEK munkatársai behatoltak az ingatlanba, amit az elkövető ebben a pillanatban felrobbantott. Ő és egy TEK-es meghalt, tizenegy ember megsérült, köztük az egyikük életéért még küzdenek.

A férfi feszítős képeket pakolt ki magáról, de profiljának nagy része a gyűlölködésről szólt – Fotó: Facebook

A településrészen még csütörtökön is rengeteg rendőr volt. Az egyenruhásokon és a helyszínelésre igyekvő többi szakemberen belül csak a területen élő, lakcímkártyával rendelkező személyeket engedték be.

A felrobbantott háztól mintegy 300 méterre működik egy zen templom, ami szerda este tele volt, még ott is hallották a hatalmas robbanást. Csiszár Katalin is a templomi zen gyakorlaton vett részt.

Hallottuk a hatalmas durranást, a következő pillanatban pedig elment az áram. Nem tudtuk mire vélni, de akkor még nem tulajdonítottunk neki túlzott jelentőséget. Néhány perccel később viszont rengeteg tűzoltó- és rendőrautó érkezett szirénázva

– mesélte a fiatal lány, és hozzátette: a hitük lényege, hogy elfogadják, ami éppen történik, ezért senki sem ijedt meg.

Csiszár Katalin a 300 méterre lévő templomban volt, amikor a robbanás történt – Fotó: Metropol

A környéken találkoztunk egy családdal, ők viszont megijedtek.

A gyerekek éppen a kertben játszottak, amikor az egyikük felkiáltott: Nézd, mi történik! Láttuk, ahogy az épület törmelékei a magasba repülnek, majd aláhullanak. Irtózatos volt a robaj és a káosz. A robbantót nem ismertük, de őszintén megmondom, hogy ezt nem is sajnáljuk

– mondta az édesanya.

Információink szerint a megsemmisült, földdel egyenlővé vált épülethez már megérkeztek a munkagépek is. A helyszínelés befejezése este várható, a törmelékek alatt lévő nyomokat is vizsgálják.