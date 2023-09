Állandó ostrom alatt a déli határ, lángvágóval rohamoznak a migránsok

A déli határzárnál jelentősen megnőtt a migrációs nyomás az elmúlt napokban – derült ki egy, a magyar kormány hivatalos Facebook-oldalán közzétett videóból. A megdöbbentő felvételen az látszik, hogy a migránsok késekkel, csúzlikkal, gázspary-vel, erővágóval, lángvágóval és más eszközökkel felfegyverkezve, bandákba verődve igyekeznek betörni Magyarország területére illegálisan.

A Magyar Nemezt beszámolója szerint az agresszív migránscsoportok újabban mindent bevetve rohamozzák a déli határzárat, komolyabb kihívások elé állítva a határvadász egységeket. Mint írják, jól szervezett akciókról van szó, ami abból is látszik, hogy a létrákkal, csapszegvágókkal, valamint hegesztőtrafókkal is felszerelt illegális bevándorlók a határkerítés különböző pontjain egyszerre, a hatóságok figyelmét is megosztva kísérlik meg az illegális határátlépést.

Az embercsempész bandák ráadásul már meg sem próbálják titkolni a tevékenységüket, hiszen például a TikTokra feltöltött videóikon még szinte kérkednek is annak bemutatásával, hogy miként juttatják be hazánk területére az illegális migránsokat. Az egyebek mellett a 400-59, valamint a Killer Group címkékkel ellátott videóikban félelemkeltő módon, kihívóan menetelnek a láthatóan más földrészekről és idegen kultúrákból érkező határsértők, akik a többi között olyan felvételeken is láthatók, amelyeken a magyar rendőrséget becsmérlik.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára két hete egy interjújában azt mondta, hogy Magyarország, Ausztria és Szerbia szorosabbra fűzi a kapcsolatait, hogy hazánk déli határa előtt, egy országhatárral korábban meg lehessen állítani és vissza lehessen fordítani az illegális bevándorlókat.

Rétvári személyesen látogatta meg a szerb–észak-macedón határon szolgálatot teljesítő 35 fős magyar rendőri kontingenst, ezenkívül találkozott a szerb országos rendőrfőkapitánnyal és a határrendészet vezetőjével is. A szerb partnerek hangsúlyozták: nagyon hálásak a magyar rendőri jelenlétért, és elismerően szóltak a magas színvonalon végzett szakmai tevékenységükről.