Tippek őszi pontyhorgászathoz

Az őszi pontyhorgászat rejtett kincsei



Amint a nyári napok lassan hűvösebb őszi reggelekre váltanak, a horgászok szívét is új kalandok és kihívások várják a vízparton. Az őszi pontyhorgászat egy különleges időszak, amikor a természet álomszerűen változik, és a víz rejtelmei mélyebbre húznak bennünket. Ahogy az aranyló levelek lassan lehullanak a fák ágairól, úgy bukkan fel a horgászok szeme előtt az igazi kincsek tárháza: a kapitális őszi pontyok. Légy részese ennek a mágikus pillanatnak, és fedezd fel velünk a kora őszi pontyhorgászat legértékesebb titkait és tippjeit!

Fotó: sneci.hu

Figyelem: kapitális pontyok a horgon!

Ahhoz, hogy valóban kora őszi pontyhorgászat mesterévé válj, szükséges egy apróbb tanulási fázis, amely után magabiztosan választhatod ki a tökéletes helyet, a legkapósabb csalit és a leghatékonyabb bojlis szettet. Lássuk a Sneci tippjeit!

Az időjárás

Egy igazi horgászmester nem csak a vízbe dobja a csalit, hanem figyel, észlel és értelmez. Az őszi horgászat során (is) kulcsfontosságú az időjárás és a vízjárás megfigyelése. Míg a nappali órák hőmérséklete még kellemesen meleg lehet, az éjszakák hidegebbé válhatnak. A hidegebb vizek hatására a pontyok aktivitása is csökkenhet, de ne feledd: a hidegfrontok után a pontyok gyakran aktívabbá válnak. Tartsd szemmel a légnyomást, a szélirányt és a vízhőmérsékletet, hogy észrevedd azokat a finom változásokat, amelyek befolyásolják a pontyok mozgását és táplálkozását.

A hely kiválasztása

A hidegebb időben a pontyok csapatokba verődve várják a telet, a jég beállását. Tehát lényegesen kevesebbet mozognak, így neked kell megkeresni őket és nem fordítva! Egy jó halradar ilyenkor nagy segítségére lehet a horgásznak! Az eszköz hiányában csak a víz felszínén lévő árulkodó jelekre számíthatsz.

Az etetés művészete

Az évszak változásával a pontyok táplálkozási szokásai is megváltozhatnak. Az őszi hónapokban érdemes olyan etetőanyagokkal kísérletezni, amelyek nagyobb, erőteljesebb felhőt képeznek a vízben. Bátran ajánljuk a Jaxon etetőanyagokat! Rengetegféle íz érhető el, érdemes velük kísérletezni.

Kihagyhatatlan bojlis szettek a Sneci polcairól

A következőkben három ellenállhatatlan pontyozó szettet ismerhetsz meg, melyek sok horgász szívét megdobogtatták már.

Kezdjük is a sort Tobi profi pontyozó szettjével! Bivalyerős, strapabíró, tartós összeállítás, mely a leggigászibb pontyokkal is elbánik. A csomag tartalmaz 2 db Magnum Carp 360 3Lbs 3 részes botot, 2 db AVANGER XT 5000 nyeletőfékes orsót, egy Delphin BRONX rod podot, 2 db bottartó fejet, 2 db Flash elektromos kapásjelzőt és 2 db Excalibur zsinórt is.

Egy bojlis csalizó szettel is készültünk! Ezzel a szettel a végletekig tökéletesítheted az etetést.

A csomag teljes tartalma:

Stég fűzőtűkészlet 3 db-os

Bojliőrlő

Jaxon bait caster 27 cm 21×10×5 cm

Frenetic etetőrakéta nagy 15,5 cm

Dobócső Delphin-thrower-do 20 mm

Delphin PVA-háló töltőcsőn+tömlő/7 m-széles

Et dobókesztyű

A kiegészítőket se felejtsd el! A Konger pontyozó szett egy kerek haltartó hálóval, egy maxi pontyozó táskával és egy Big Carp 2 részes bojlis merítővel érkezik hozzád. E három szett együttes erejével már semmi nem állít meg a sikeres pontyhorgászatban!

Még több bojlis termékre fáj a fogad? Nézz szét a Sneci horgász webáruház polcain és tankolj fel a legjobb pontyozó horgászfelszerelésből!

