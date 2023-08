Forrnak az indulatok az eldobált cigicsikkek miatt Újpalotán

Alaposan kiverte a biztosítékot az újpalotaiak körében annak Facebook-bejegyzésnek a tartalma, ami egy privát csoportban jelent meg az egyik helyi lakos tollából. A posztban azokról az eldobált cigarettacsikkekről számol be, amit egyesek egy lakóépület egyik felső emeletről hajigálnak le. Kiderült, hogy nem csak a környezetet csúfítják el a szemetelők, de már másokat is veszélyeztettek.

Áldatlan állapotok uralkodnak Erdőkerülő utca 39-ben is

Fotó: Olvasói

A dolog nemcsak köztisztasági okokból kellemetlen, hanem rendkívül balesetveszélyes is lehet. Egy eldobott csikk ugyanis bármelyik pillanatban komoly károkat tud okozni, és kész csoda, hogy eddig még nem történt komolyabb tragédia.

Nálunk is sajnos probléma, és az illetékesek semmit nem tesznek! Se a gondnok, se a házfenntartó cég! Még egy figyelmeztető papírt se képesek kitenni!

– írta felháborodva a poszt alá az egyik hozzászóló.

Az egyik fiamat épp a szeme mellett találta el egy ilyen égő, repülő cigarettacsikk

– tudatta egy másik felháborodott és aggódó újpalotai

Egy másik lakos is hasonló élményről számolt be, mint írta, náluk pár évvel ezelőtt pont egy ilyen felelőtlen lakó miatt keletkezett majdnem tűz az egyik lakás szőnyegén, amikor éppen oda landolt az égő cigarettacsikk.

Jól látható, hogy milyen égési nyomokat hagytak a párkányon az eldobált csikkek Fotó: Olvasói

Egyszer jöttem fel a hátsó bejáratnál a babakocsival, és konkrétan a babakocsiba fentről belehamuztak

– számolt be megrázó élményéről egy másik lakos, aki elárulta, hogy maga is dohányzik, de nem érti, hogy miért nem telik a bagósoknak egy hamutartóra, vagy ha az nincs, egy befőttesüvegre.

Nem új keletű problémáról van szó

Az eldobált csikkek már régóta komoly problémát okoznak a főváros több részében, éppen ezért indított „Húzd el a csikket” néven kampányt a második kerület tavaly, aminek során a cigarettacsikkek eldobására hívták fel a figyelmet. Az akcióról Őrsi Gergely, a kerület polgármestere számolt be akkor a Facebook-on, aki felhívta a figyelmet, hogy a cigarettacsikkek eldobása sokba fájhat: 2022. szeptember eleje óta ugyanis 5000-től 150 000 forintig terjedő pénzbírság szabható ki elpöckölt cigarettacsikkek miatt a II. kerületben.

A Metropol néhány napja számolt be arról, hogy sokan még mindig fittyet hánynak a dohányzással kapcsolatos szabályokra Budapesten, pedig a szabályszegés miatt akár több tízezer forintra is megbüntethetik őket. A Fővárosi Közgyűlés még 2010-ben szavazta meg Tarlós István azon javaslatát, amely megtiltotta az aluljárók és játszóterek után a budapesti tömegközlekedési megállókban is a dohányzást, majd ezt követően 2011-ben egy törvény is született erről, amely már az egész országban érvényes. A rendelet értelmében tilos a dohányzás az autóbusz, a trolibusz, a villamos, a fogaskerekű vasút, a sikló, a libegő és a HÉV megállóiban is.

Sokan fittyet hánynak a szabályokra még mindig Fotó: Vaskó Tamás

Bár a törvény világosan fogalmaz, sok helyen semmivel nem jobb a helyzet, ugyanúgy dohányoznak mindenfelé az aluljárókban és a megállókban. A dohányzási tilalom megszegése miatt mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a szabályszegők. A tilalom megszegését a közterület-felügyelő akár már 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal is szankcionálhatja.