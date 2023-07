Most érkezett: Meghalt a 4 éves kisfiú, aki miatt mentőhelikopter szállt le Egerben - Videó!

Szörnyű hírek érkeztek Egerből. Egy mindössze 4 éves kisfiú ugyanis rosszul lett az egri bazilikánál és összeesett. A kiérkező mentősök megkezdték az újraélesztését, azonban végül nem jártak sikerrel. A Heol beszámolója szerint mentőhelikopter is leszállt a helyszínen, és 45 percig várakozott, azonban végül a gyermek nélkül szállt fel. Az eset péntek délelőtt 11 órakor történt.

Mentőhelikoptert is riasztottak a rosszul levő gyermekhez /Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Egy négyéves gyermek újraélesztéséhez vonultak a mentőszolgálat munkatársai Egerben, azonban az újraélesztés sikertelen volt, sajnos elveszítettük őt

- tudatta a portállal Deutsch Ákos, Heves megyei vezető mentőtiszt. A lap egy megrázó videó is közölt a helyszínről, amelyen látszik, ahogy leszáll a mentőhelikopter, hogy megmenthessék a kisgyermek életét. A felvételen az is látszik, hogy a rendőrség és a mentőszolgálat is nagy erőkkel vonult ki a helyszínre.