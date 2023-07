Kirúgta a főnöke, mert órákig telefonozott – szerinte épp csak rápillantott

Dühös egyetemista osztotta meg a történetét az interneten: a 20 éves Sophie Alcock arról számolt be, hogy munka közben épp csak egy rövid időre használta a telefonját, mert a diplomája eredményét szerette volna megtekinteni, ám a főnöke kirúgta őt. Tette mindezt alig két héttel azután, hogy a lány dolgozni kezdett a Toast nevű kávéházban.

Fotó: ronstik (Képünk illusztráció)

A The Mirror beszámolója szerint a történészhallgató lány fel is vette videóra, amint elbocsátották. Ebben a főnöke azt állította, hogy Sophie összesen négy órán keresztül lógott a készüléken, noha a lány szerint aznap összesen két óra negyven percig használta a telefonját, amibe a munka előtti és utáni időtartam is beletartozik, a kilencórás műszak során pedig összesen egy óráig telefonált (a tízperces szünetekkel egybeszámolva).

A lány elismerte, hogy nem nyújtott tökéletes teljesítményt aznap a munkájában, viszont, mivel épp azon a napon fontos vizsgaeredményeket várt, úgy gondolta, a főnökei lehettek volna elnézőbbek vele szemben.

A műszak után Sophie egy másik alkalmazottól tudta meg, hogy a hozzáállása miatt el fogják bocsátani. Hazaérve küldött egy e-mailt a főnökének, aki megerősítette ezt, mondván, többé nincs szükségük a szolgálataira.

A Toast maga nem nyilatkozott a médiának a kirúgás konkrét okairól: annyit azonban elárultak, hogy már felajánlották a lánynak, jobban utánanéznek a panaszának, valamint sok sikert kívántak neki a jövőre nézve.