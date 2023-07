Dupla riasztást kapott az ország, egy gyors jégesővel nem ússzuk meg!

Vasárnap záporok, zivatarok alakulhatnak ki keleten, délkeleten, de egy-egy zápor nyugatra is besodródhat – írja az Időkép. Többfelé élénk, helyenként erős lesz a nyugati-északnyugati szél. Az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatar és felhőszakadás miatt is elsőfokú riasztást adott ki Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére. A sok eső mellett ezeken a területeken erős szélre és jégre is számítani kell!

Eső és jégeső is várható ma! (Fotó: Pixabay)

Hétfőn az ország nagyobb részén sok napsütésre, száraz időre számíthatunk. A Dunántúlon takarhatják gyakrabban felhők a napot, nyugaton, északnyugaton pedig elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A nyugatias irányú szél helyenként megélénkülhet. Délutánra 26–33 fok közé melegedhet a levegő.

Kedden fátyol- és gomolyfelhők zavarják meg a napos időt, és több helyen számítani lehet záporok, zivatarok kialakulására is. A szél elsősorban zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 25-32 fok valószínű, de a zivatarok környezetében több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Arra is készülni kell, hogy a hét további napjai is esősen alakulnak az előrejelzések szerint.