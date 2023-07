Zugló egyik társasházában felszólította a felügyelőbizottság a klímával rendelkező lakókat, hogy a kondenzvíz utcára való kivezetését szüntessék meg. Néhány éve az épület minden lakóját egyesével keresték meg, hogy szüntesse meg a kondenzvíz-kivezetést, különben a társasház maga fogja feljelenteni a renitens tulajdonosokat. Most azonban határidőt szabott a felügyelőbizottság. Augusztus közepéig kell megoldaniuk a lakóknak a klíma beltéri egységében keletkezett kondenzvíz megfelelő belső elvezetését.

Komoly bírságot kaphat, akit feljelentenek

A főváros is szabályozta, hogy Zuglóban a kondenzvíz nem vezethető közhasználatú területre, így akit feljelentenek, komoly bírságra számíthat.

Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének 10/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete Zugló városképvédelméről 32. Klímaberendezés és hőszivattyú 56. § (4) A berendezések kondenzvize közhasználatú terület és – saját telken kívüli – más telek területére nem vezethető.

Az óbudai eset

Néhány hónapja egy hasonló eset váltott ki felháborodást, amiben az óbudai önkormányzat szigorú szabályozást vezetett be a klímaberendezések kondenzvíz-elvezetésére, miután egy zsémbes szomszéd feljelentése miatt állítólag problémák merültek fel. Ennek eredményeként egy tízemeletes panelházban élő 115 lakástulajdonost köteleztek arra, hogy szétbontassák a klímákat, és újra vezessék vissza a készülékek működése során keletkező vizet a lakásokba. A szabályozás megsértése esetén minden lakástulajdonost 100 ezer forintos büntetés kilátásba helyezésével fenyegettek. A lakóközösség érthetően felháborodott, hiszen a klímaberendezéseket tíz évvel korábban a panelprogram keretében szerelték fel a házakban, és akkor senki nem jelezte, hogy problémát jelenthetne a kondenzvíz elvezetése. Az önkormányzat most mégis visszamenőlegesen szigorítja a szabályokat, de más lakóközösségeknél nem alkalmazta ugyanezt a szigort. Az önkormányzat az építési szabályzatra hivatkozik, ami tiltja a légkondicionáló berendezések külső elhelyezését a homlokzatokon, valamint a

légkondicionáló berendezés kifolyója a homlokzaton kívülre nem vezethető

Azonban, hogy miért csak ezen a konkrét lakóközösségen és visszamenőlegesen kérnek számon ilyen előírásokat, arra nem kaptak választ.

Százezres átalakítást is jelenthet

A klímaberendezések kondenzvíz-elvezetése komoly technikai és pénzügyi kihívás elé állítja a lakókat. Az egyik lehetséges megoldás lehet, hogy a vizet a szobán belül vezetik vödörbe vagy más edénybe, amit minimum naponta üríteni kell. A legtöbben ezt a megoldást választják, az általunk megkérdezettek viráglocsolásra, vagy éppen az akvárium vizének pótlására használják fel ezt a tulajdonképpen desztillált vizet. Ha van erkély, a csöpögő vizet oda is lehet vezetni, de itt is tartályba kell gyűjteni, vagy beépíthetnek cseppvízszivattyút, ami 80-100 ezer forintba is kerülhet, plusz a csövezés, ezzel azonban el lehet juttatni a vizet a szennyvízhálózatba. A legjobb eset az, amikor a lakók egy közös esőcsatornába tudják levezetni a vizüket, de ez sajnos nem mindenhol adott. Itt a klímás nehézségek még nem érnek véget, hiszen, ha a klímát télen is fűtésre használják, az olvadékvíz elvezetése is további kihívást jelent.