Kiadták az utolsó riasztást, az év vihara jön: ezeket ne felejtsd el

Péntek délutánig tart a kánikula, a meteorológiai előrejelzések szerint péntek késő délután viharossá válik az időjárás, erős szélre, jégesőre, felhőszakadásra is lehet számítani. A szervezet most egy kisokost is összeállított, mire kell ügyelni felhőszakadás idején.

A legfontosabb, hogy a lakásod, otthonod úgy hagyd el, hogy az ablakokat, az ajtókat zárd be, a gépek hálózati csatlakozóját húzd ki. A háziállatokat helyezd biztonságba! Minden további tudnivaló a bejegyzésben.