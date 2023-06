„Egyáltalán nem volt az a vadul rohanó motoros” – részletek derültek ki a halálos motorbaleset áldozatáról

Mint arról a Metropol is beszámolt, Borzalmas baleset miatt folyt órákon keresztül a helyszínelés a 7536-os számú mellékúton Söjtör és Pusztaszentlászló között szombat kora délután, miután egy motoros súlyan megsérült. A Zaol úgy tudja, hogy egy kisteherautó éppen meg akart fordulni az útszakaszon, és a mögötte érkező kocsit még el is engedte. Ezután meg is kezdte az Y-manővert, azonban a kocsi után érkező motoros egyenesen belerohant.

A mentők azonnal a helyszínre érkeztek, de Tamás életét már nem tudták megmenteni Fotó: Pixabay

A motoros a hatalmas erejű ütközés után valósággal lezuhant a motorról és életveszélyesen megsérült. Úgy tudni, a helyben lévők azonnal segítséget is hívtak hozzá, és bár a mentők gyorsan kiértek és megpróbálták újraéleszteni a sérültet, már nem lehetett megmenteni: a helyszínen életét vesztette.

A történtek gyászba borították a környéket, ugyanis a baleset áldozatát, a mindenki által példás férjnek ismert 52 éves tófeji férfit, T. Tamást sokan jól ismerték. A férfi megszokott alakja volt a helyi motoros életnek, úgy tudni, hogy már hosszú évek óta lovagolta meg a kétkerekű gépcsodákat, azaz gyakorlott motoros volt, akit óvatosnak, elővigyázatosnak tartottak.

Egyáltalán nem volt az a vadul rohanó motoros, nem tudjuk, mi történhetett. Lehetséges, hogy egyikük sem hibázott, csak rosszkor voltak pont rossz helyen. Ez az eset mindenhogyan tragédia

– mesélte az elhunyt motoros egyik ismerőse Borsnak.

Tamás a családjával is többször kigurult, feleségével pedig évtizedek óta élt boldog és kiegyensúlyozott házasságban:

Már majdnem három évtizede voltak házasok a feleségével, csodálatos pár voltak, bárki példát vehetne róluk. Bele sem merek gondolni, mit érezhet most Tomi családja, mi csak őszinte részvétünket tudjuk kifejezni nekik

– vélekedett síráshoz közeli állapotban.

A Bors azt is kiderítette, hogy azon a hétvégén egy kétnapos motoros rendezvényt tartottak a közelben, azonban a helyiek úgy tudják, hogy Tamás nem onnan indult útnak és nem is oda tartott, még annak ellenére sem, hogy sok barátja, ismerőse volt a megmozduláson, az egyik ezt mondta róla:

– Ismertük és gyakran láttuk is, de ő nem járt találkozókra és nem is csapatban motorozott, inkább egyedül. Őszinte részvétünk a családjának.

A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.