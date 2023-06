Óriási a felháborodás, az esőzések után sártengerré változott ez a pesti utca

Napokkal a múlt heti óriási zivatarok után gombamód megszaporodtak azok a fotók, amelyeken jól látszik, ahogy egyik pillanatról a másikra önti el a víz Budapest utcáit. A képek tanúsága szerint nemcsak az utcák kerültek víz alá, hanem egyes parkok, és kutyafuttatók is.

A minap Dódity Gabriella fővárosi képviselő osztott meg egy megdöbbentő fotót a közösségi oldalán, amin jól látszik, ahogy Kispesten, a XIX. kerületi Kisfaludy utcában található kutyafuttató valóságos sártengerré válik. A politikus szerint régóta megoldatlan a környék helyzete, mivel amikor elered az eső mindig ez történik.

A fekete labradorom, Balu imádott volna benne dagonyázni

– írta viccesen a poszthoz az egyik hozzászóló.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, a június 6-án hirtelen jött özönvíz után több utca is „megadta” magát a fővárosban, így Óbudán is. Az ügy pikantériája, hogy aznap Kiss László, Óbuda polgármestere még azzal büszkélkedett, hogy sikeresen kijavította a csillaghegyi vízelvezető rendszert, ám ugyanazon a napon fél Csillaghegy víz alatt állt. Az eset óriási felháborodást keltett a helyiek körében, rengeteg óbudai ugyanis arról számolt be, hogy több utcában is állt a víz.

Az Ürömi úton is állt a víz – Fotó: Facebook

A poszt megjelenése után pár órával bebizonyosodott, hogy az eső keresztülhúzta a polgármester számításait. A délutáni esőzés következtében lényegében víz alá került az Ady Endre és Zöldfa utcai sarok. Nem úszta meg az Arany János utca és az Attila út sem.

A Czetz János utca, Vég utca is ilyen! Hiába kértük, hogy csináljanak valamit!

Az óbudaiak közül többen úgy vélik, hogy az a legfőbb probléma, hogy nincs, ami megfogja a hegyről lezúduló vizet, mivel minden le van betonozva, aszfaltozva és térkövezve. Ennek ellenére vannak olyan lakosok, akik szerint sokan eltúlozzák a helyzetet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) beszámolója szerint júniusban 60-80 milliméter eső esik átlagosan, de most a sorozatban érkező csapadékgócokból több mérőállomáson is a havi csapadékmennyiséget elérő vagy azt meghaladó mennyiséget mértek esetenként 1-2 óra alatt.