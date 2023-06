Ismét kiadták a figyelmeztetést a meteorológusok

Európa nagy része fölött hasonlóan borult az idő, mint nálunk, Lengyelország területén 20-30 millimétert meghaladó csapadékmennyiséget is regisztráltak. A Kárpát-medence térségét elérő hidegfront miatt hazánkban is felhősebbre fordul az idő, többfelé és több hullámban számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarra is. A hidegfront mögött megerősödő északnyugati széllel hűvösebb légtömeg érkezik fölénk, így mérséklődik a nappali felmelegedés. Szerdán a hőmérséklet csúcsértéke 20 és 25 fok között várható, míg éjszakára 12–17 fok közé hűlhet a levegő.

Fotó: Turbéky Eszter

Szerdán napközben gomolyfelhős, napos idő várható, estefelé viszont több hullámban, többfelé kell csapadékra számítani: északkeleten főként záporok, zivatarok, míg délen, délnyugaton eső lesz a jellemző. Az északnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lesz. A várható zivatarok miatt a teljes keleti országrészre elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Grafika: met.hu

A Köpönyeg.hu orvosmeteorológusa szerint a hidegfronti hatás mellett a helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás-ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar és koncentrációs problémák, várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet – figyelmeztet Pukoli Dániel.