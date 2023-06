Ezt akarja a Soros-egyetem: Magyarország nem maradhat ki a háborúból!

A HVG Szelényi Zsuzsannával, a CEU Demokrácia Intézetének programigazgatójával, korábbi országgyűlési képviselővel készített interjút. A beszélgetésben szó volt a Fideszről, Orbán Viktor szerepéről a pártban, valamint Magyarország szerepéről az orosz-ukrán háborúban. A lényeg, Magyarországnak be kell szállnia az ukrán háborúba!

A programigazgatót először a Fideszről kérdezték, amelynek egykor ő is tagja volt. Szelényi szerint ez a rendszer Orbán Viktor nélkül nem működik, és a „Fideszből hiányzik az a természetes utódlási rendszer, ami egy demokratikus pártban létezik”. Hozzátette, szerinte a Fidesz 2019-ben érte el hatalma csúcsát, és bár 2022-ben ismét sikerült megnyerniük a választásokat, azóta komoly hanyatlásban van.

A háborúval kapcsolatban Szelényi úgy vélekedik, hogy Orbán nemzetközi politikája zavaros és ellentmondásos. „Mindenféle álláspontra van egy politikai szereplő, ide is játszunk, oda is, amibe az oroszpárti propagandától az agresszió elítéléséig minden belefér” – mondta. Hozzátette, hazugságnak tartja a Fidesz által kitalált „Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból” szlogent. Szerinte Magyarország nem tud kimaradni a háborúból, mivel a konfliktus kellős közepén vagyunk.

„Ukrajna a szomszédunk, Putyin Oroszországa pedig egy birodalmi logikát követ, és a birodalmaknak, szemben a nemzetállamokkal, nincs határa” – mondta, majd hozzátette, a háború egész Európa biztonságára veszélyt jelent. Úgy látja, ezzel az állásponttal Magyarország mindenképp rosszul jár külpolitikailag hiszen elveszíti a barátait.

Az Európai Parlament magyarellenes zöldpárti képviselője, Gwendoline Delbos-Corfield teljesen egyértelműen elmondta szerdán, hogy azért vennék el Magyarországtól az uniós elnöki posztot, mert a magyar kormány békepárti álláspontot képvisel.

...ezzel nem értek egyet, mert 2024 második félévében vennék át hivatalukat az EP-választás után az új európai parlamenti képviselők, és ők választanák meg utána az új Európai Bizottságot is. Ráadásul ekkor még várhatóan nem ér véget az ukrajnai háború sem, amivel kapcsolatban a magyar kormánynak igen hangos álláspontja van – és nem mindegy, mit képvisel az uniós elnökség az ügyben - minderről Gwendoline Delbos-Corfield, magyarellenes zöldpárti EP-képviselő beszélt szerdán az Európai Parlamentben a Magyarország elleni újabb támadások kapcsán.

A zöldpárti képviselő tehát egyértelműen kimondta, azért vennék el tőlünk az elnökséget, mert a magyar kormány békepárti álláspontot képvisel.

Brüsszel azért nem küldi az uniós forrásokat Magyarországnak, mert továbbra is kitart békepárti álláspontja mellett - többek között erről is beszélt Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára kedden az Országgyűlésben. Dömötör Csaba kifejtette, hogy nem telik el olyan hét az EP-ben, amikor ne foglalkoznának Magyarországgal, miközben az ő döntéseiknek követően Európa csak jóval magasabb áron tudja beszerezni az energiát. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy minden támadás mögött az áll, hogy meg akarják változtatni a magyar békepárti álláspontot.

Teljes mértékben követi Karácsony Gergely, baloldali főpolgármester azt a nyugati háborúpárti elképzelést, miszerint ha elfogynak az ukránok, akkor az európai országoknak kell beszállnia a háborúba Ukrajnában - mondta Kiszelly Zoltán, a Századvég igazgatója annak kapcsán, hogy a budapesti főpolgármester szerint háborúban állunk Oroszországgal. Úgy látja, Karácsony azzal is számol, hogy emiatt komoly nyugati pénzügyi forrásokat kaphat a 2024-es választási kampányára.

Karácsony Gergely szerint Magyarország háborúban áll Oroszországgal, tehát megint bebizonyosodott, hogy a dollárbaloldal mindent elkövet annak érdekében, hogy Magyarország belesodródjon a háborúba és feladja békepárti álláspontját. Korábban Karácsony párttársa, Tordai Bence is többször követelte a fegyverszállítások megindítását Ukrajnába, ahogy több baloldali képviselő is.

Orbán Viktor kormányfő korábban egyértelműen úgy nyilatkozott: nemet mond a migrációra, a genderre, és nemet mond a háborúra is. A miniszterelnök kijelentését ezt követően élesen támadták Brüsszelből, Gyurcsányék persze megint a brüsszeli utasításokat követik.

Karácsony: Háborúban állunk Oroszországgal

Éppen egy háborúban állunk azzal az országgal, amely beszállítója volt ennek a metrókocsi-beszerzésnek, tehát ők szankciós listán vannak és nagyon nehéz bármilyen jogunkat érvényesíteni – mindezt Karácsony Gergely főpolgármester mondta szerdán az ATV-ben gátlástalan háborúpártisággal.

Mindezzel kapcsolatban legújabb videójában Apáti Bence felidézte: A főpolgármester kerek-perec kimondta, amit a dollárbaloldalról már eddig is tudtunk. Az ő vágyuk, hogy háborúzzunk, az ő céljuk, hogy belerángassák Magyarországot a háborúba.

Apáti szerint ezzel fekszenek és ezzel kelnek, ezt harsogják mindenhol. Az utcán a plakátokon, Brüsszelben és Budapesten, ezt szajkózzák a Soros-szervezeteik és ezt mantrázzák a politikusaik is. Most például Karácsony Gergely.

Őszinte háborúpártiság

Karácsony Gergely most vagy őszinte volt, vagy elszólta magát – mind erről már Kiszelly Zoltán az Origónak. A Századvég politikai elemzések igazgatója szerint mára bebizonyosodott, hogy a szankciók nem működnek, és ezért ez már szinte azt jelenti, hogy konkrétan a háborúra készülnek a háborúpárti erők. Hasonlóan nyilatkozott egyébként pár hónappal ezelőtt Annalena Baerbock, Németország zöldpárti külügyminisztere is. Fontos, hogy az Egyesült Államok sem akar egy újabb vietnamihoz hasonló konfliktusba belekeveredni az elnökválasztás végéig, ezért egyre inkább az európai országokra hárul a háború terhe – tette hozzá. Karácsony és Márki-Zay már tavaly is azt képviselte, hogy Magyarországnak be kellene lépnie ebbe háborúba – fejtette ki Kiszelly Zoltán.

A szakember szerint Magyarországon nincs többsége a háborúpárti álláspontnak, és a magyarok a béke mellett döntöttek tavaly áprilisban. Most a baloldal több oldalról próbál nyomást gyakorolni (uniós pénzekkel való zsarolás) hazánkra, hogy a kormány változtassa meg a békepárti álláspontját.Kiszelly Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy a baloldal és Karácsony Gergely itthon is egy olyan szivárvány-koalíciót szeretett volna, ami Bulgáriában, Izraelben, Csehországban és Szlovákiában létrejött. Az előbb említett országokban egy konzervatívnak mondott politikus vezeti, vagy vezette ezeket a háborúpárti kabineteket.

Így szerezne pénzt a kampányra Karácsony

Kiszelly Zoltán arról is beszélt, hogy a választás után a háborúpártiságot egy kicsit lejjebb tekerték, de most Karácsony őszinte volt. A budapesti főpolgármester tehát azt a nyugati tervet propagálta, miszerint ha elfogynak az ukránok, akkor az európaiaknak kell mennie. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a főpolgármester mostani kijelentését annak a fényében is értékelni kell, hogy a külföldi finanszírozóknak továbbra is meg kell felelni. Daniel Freund, német zöldpárti EP-képviselőnek pedig azt mondta Karácsony, hogy adják közvetlenül a pénzt Budapestnek.

Brüsszel visszatartja a pénzeket a politikai zsarolás miatt, miközben Orbán Viktor továbbra is a no war pártján áll. Éppen ezért Karácsony a békepárti magyar kormányt megkerülve szerezne pénzt az uniótól, amitől az újraválasztási esélyeit növelné

- mondta az elemző. Azzal, hogy Karácsony a háborúpáriság oldalára állt, rontja az újraválasztási esélyeit, mert senki sem akarja, hogy a gyermekét, unokáját, vagy a férjét háborúba küldeni – zárta Kiszelly.

A magyar embereknek joguk van tudni, hogy a háborúpárti álláspont, amelyet a baloldal képvisel, hihetetlen kockázatokat rejt magában, ezért indít a Fidesz figyelemfelhívó kampányt - jelentette ki a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Hollik István teljesen világosnak nevezte, hogy Európa, és benne Magyarország számára is a legfontosabb kérdés úgy hangzik: háború vagy béke. Ez a két opció van, más nem lehetséges, és a magyar politikában is mindenkinek erre a kérdésre kell választ adnia - tette hozzá.

Ez korábban is eléggé nyilvánvaló volt: Tordai Bence, vagy a baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter is világossá tette, hogy hadieszközöket, lőfegyvereket, vagy ha kell, katonákat is küldenének a konfliktusba.

Karácsony Gergely főpolgármester pedig talán még ennél is tovább ment azzal, amikor azt mondta, hogy szerinte mi már hadban állunk - fogalmazott Hollik István.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ha Magyarország elkezdene fegyvereket szállítani, azt fizikailag nem tudná másképp, csak Kárpátalján keresztül, ahol magyarok élnek, és ez közvetlenül is fenyegetné az életüket.

Hollik István jelezte: a kormány békepárti álláspontja arra is rámutat, hogy nemcsak Magyarország békéjét és biztonságát garantálnák, hanem azt is szeretnék, hogy a szomszédban tartó háború is minél hamarabb véget érjen.

- fűzte hozzá.