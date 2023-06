Elképesztő, hova merészkedtek a rókakölykök Diósdon – Fotó!

Nem mindennapi jelenségről számolt be egy olvasónk a Pest vármegyei Diósdról: négy kis rókakölyök bukkant fel egy ház udvarában. Az aprócska ravaszdik egyre közelebb merészkednek Gáborhoz és már ételt is elfogadnak.

Békésen eszegetnek a rókakölykök Fotó: Olvasói

Egy hónapja, minden este mikor kiülök az udvarra, arra lettem figyelmes, hogy zajokat hallok. Először azt hittem, sokat néztem a Sikoly című filmet, aztán rájöttem nem erről van szó. Négy nagyon cuki rókakölyök érkezett hozzám az udvarra

– kezdte a Metropolnak Bereczki Gábor. „Esténként papucsban szoktam lenni, ami nagyon érdekli őket. A hetek alatt már kezdtek megszokni; egyre közelebb, félméternyire jönnek hozzám. A fotón éppen száraz kutyatápot esznek. Azért bízom benne, hogy nem fognak tőle ugatni” – tette hozzá viccesen.

Kalandos rókahajsza a belvárosban

Év elején egy róka kóborolt Ferencváros környékén. Az esetről az Állat- és Természetvédelmi Őrszolgálat Újpest Facebook-oldalán számoltak be. A csapat azt írta, hogy a kaland a Lurdy Ház környékéről indult, majd Józsefvárosban fejeződött be. Az újpesti állatvédőknek a rendőrség is besegített, a közös munka meghozta az eredményt. A rókát befogása után szabadon engedték egy erdős területen.

Barátságos rókakölyök a Kopaszi-gáton



Tavaly nyáron szokatlan emberközelségben mutatkozott egy aranyos rókakölyök a Kopaszi-gáton. Az egyébként vadon élő állat felbukkanására rácsodálkoztak a gáton sétáló emberek, akiket kíváncsian kémlelt a ravaszdi, majd odébb somfordált.



Megnézheted a Metropol videóját a Kopaszi-gáton sétáló rókakölyökről: