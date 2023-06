Durva figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok: ez egyenesen Afrikából jött

Miközben az ország legnagyobb részére a várható forróság miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Intézet, addig a várható zivatarok és felhőszakadások miatt is a fél országot citromsárgára színezték.

Fotó: Luka Miller/Pexels.com

A sok napsütés mellett ugyanis egyre több lehet a gomoly- és fátyolfelhő, amelyekből szerdán elsősorban északon és keleten, másodsorban a Nyugat-Dunántúlon hullhatnak záporok, zivatarok. Ráadásul az ilyen helyeken akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 29 és 35 fok között valószínű, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken ennél hűvösebb is lehet.

Egy meglepőbb dologra is figyelmeztettek: a forrósággal együtt szaharai por is érkezik az országba. A Köpönyeg.hu arra figyelmeztet, hogy az afrikai eredetű porfelhő nemcsak az autókat koszolhatja össze, hanem hatással van a közlekedésre, az egészségügyre, de még az energiaszektorra is.

Egészségügyi vonatkozásai is vannak, ami többnyire a tüdőbetegeket, vagy a kardiovaszkuláris betegségekben szenvedőket érinti

– emelik ki, ami azért rossz hír, mert a hét eleje óta tartó hőhullám amúgy is megviseli a szervezetünket, különösképpen azokét, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek.