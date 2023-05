Matematikával folytatódik az írásbeli érettségik sora kedden

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint az idei érettségi-időszak május 5-én a nemzetiségi nyelv- és irodalomírásbelikkel indult. Ezt követte a magyar nyelv és irodalom emelt és középszintű írásbeli május 8-án.

A diákok a magyar nyelv- és irodalomírásbelikkel kezdték a hetet. Fotó: Ruprech Judit

A matematikaírásbelikkel folytatódik a sor május 9-én, mely jellemzően egyfajta mumus az érettségizők többségének. Kedden matematikából középszinten 70 394-en, emelt szinten pedig 4537-en érettségiznek. Szerdán történelemből középszinten 68 131, emelt szinten 7025 diák vizsgázik majd.

Ezután az idegen nyelvi vizsgák következnek: csütörtökön angol nyelvből középszinten 45 864-en, emelt szinten 18 848-en, majd pénteken német nyelvből középszinten 11 537-en, emelt szinten 2077-en érettségiznek az idei év tavaszi érettségi-időszakában.

Sok napsütésre számíthatnak az érettségizők

Kedden sok napsütésre van kilátásunk, több helyen gomolyfelhőkkel. Esőre nem kell számítanunk, de az északkeleti szél élénk marad. Reggel mindössze 5, délután 15 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk.

Szerda és csütörtök változóan felhős időnk lesz. Nyugaton inkább erősen, keleten gyengén lesz felhős az ég. Helyenként előfordulhat majd eső, zápor, de országszerte megmarad a 15-20 Celsius-fokos nappali maximum.

Ma lenne 59 éves Albert Györgyi

Albert Györgyi, a magyar televíziózás és újságírás kiemelkedő alakja 44 éves korában vesztette életét. A magyar újságíró, riporter, rádiós és televíziós műsorvezető, író szakmai sikerei mellett zavaros magánéletéről is híres volt. Első férje egy nála húsz évvel idősebb üzletember, második férje Máté Gábor színművész, rendező, harmadik férje Győrffy András borkereskedő volt. Később Galsai Dániel újságíróval élt együtt. Kapcsolatukról Szerelmem, Albert Györgyi címmel írt könyvet.

Utolsó éveiben bipoláris depresszióval, alkohol- és gyógyszerfüggőséggel is küzdött. Egyes vélemények szerint az egykor tehetséges riportert egyszerűen felemésztette az akkori bulvársajtó.

Egy hét múlva lesz a Halálos iramban 10 premierje

A Halálos iramban (eredeti címén: The Fast and the Furious) filmek első részét 2001-ben láthatták a rajongók. A főszerepeket akkor Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez és Jordana Brewster alakította. Az akciófilm szerelmesei akkor még nem sejthették, hogy a hazánkba jövő héten érkező film 10 részt is megél majd. Azóta a szereplőgárda mellett a film látványvilága is átalakult. A legutóbbi részben például már az űrbe is eljuthattak egyes karakterek.

Ma nyílik meg a Tihanyi Anna fotóművész kiállítása

Az Artphoto Galéria kedden 18 órakor nyitja meg a Tihanyi Anna fotóművész alkotásait tartalmazó kiállítását. 1979-ben Budapesten született, nőtt fel és élt a művész, aki a város olyan oldalait is jól ismeri, melyet kevesen. A magyar főváros jellegzetességeit, történeteit, értékeit is képviselő kiállítás a Bartók Béla úton megtekinthető egészen június elejéig.

Folytatódik a hétfőn indult lomtalanítás a XV. kerületben

Hétfőn indult a XV. kerületben a lakossági lomtalanítás, mely egészen május 22-ig tart majd. Az egyes ingatlanokra vonatkozó lomkikészítés pontos időpontjáról a lakosok a postaládájukba eljuttatott hírlevélből, valamint az FKF honlapjára feltett térképbeosztásból tájékozódhatnak.

Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében kérik, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki a ház elé.

Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Lipótvárosban

Rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz május 9-én Budapest V. kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén.

Tilos lesz megállni május 8-án 0 órától május 9-én 24 óráig a Budapest V. kerületében található Széchenyi téren, a Magyar Tudományos Akadémia előtti nagy parkolóban, valamint az épület előtti szervizúton.