Komoly fejtörést okozott a pesterzsébetieknek egy útburkolati jel – Fotó!

Sokan értetlenül álltak egy elsősorban kerékpáros számára készült útburkolati jelhez Pesterzsébeten, ami a Dobos utcával szemben a Török Flóris úton van felfestve. Egy privát csoportban terjedő fotó tanúsága szerint jól látható, hogy frissen felfestettek egy kerékpáros-átkelőhelyet jelző útburkolati jelet. A kerékpársáv felfestése megszűnik, ami az autóutat és a villamossávot is keresztülhalad, helyette pusztán ez a jelzés mutatja a kerékpárosoknak, hogy hol kellhetnek át.

Sokak számára szokatlan a különös útburkolati jelzés Fotó: Máté Krisztián

Ezen mi is jót röhögtünk, pedig sírni való

– írta felháborodva az egyik hozzászóló, egy másik szerint ez maga a hülyeség csúcsa.

„Elfogyott a festék, nekik sem megy jól” – fogalmazott egy másik kommentelő.

Semmi különlegesség

Bár a rejtélyes kerékpáros jelzés elsőre valóban furcsának tűnhet, ha viszont jobban megvizsgáljuk a dolgot, könnyen rájövünk, hogy nem egyedülálló esetről van szó. Ahhoz, hogy tisztán lássunk, nem árt tisztában lenni pár dologgal.

A KRESZ szabályai értelmében, ha a kerékpáros a kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez ér, akkor a kerékpárról le kell szállnia, és azt tolva szabad csak az úttesten átvinnie. Fontos kiemelni, hogy a zebrán csak a gyalogosoknak van elsőbbsége, a kerékpárosoknak nincs. Ekkor válik jogosulttá arra is, hogy gyalogosként elsőbbséget élvezzen az áthaladás során a járművekkel szemben.

Nagy fejtörést okozott a helyiek körében Fotó: Máté Krisztián

Ugyanakkor, ha a gyalogosátkelőhely mellett kerékpársáv húzódik, és a kerékpáros ezen közlekedik, értelemszerűen nem kell leszállnia a bicikliről. Ekkor őt is megilletheti a kanyarodó járművel szemben az elsőbbség.

Ha jelzőlámpa van az adott átkelőhelyen, akkor csak zöld jelzésekor a felfestett gyalogos-átkelőhely mellett haladhat át a kerékpáros. Ha a jelzőlámpa viszont sárgán villog, esetleg egyáltalán nincs is, akkor a kerékpárosnak is a KRESZ- jelzőtáblák az irányadók. Ha azonban olyan helyen szeretne átmenni, ahol nincs „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla és „Kerékpár út vége” jelzőtábla sem, akkor a kerékpárosnak van elsőbbsége a biciklit hajtva is.

Amikor a Pesterzsébeten felfestett jellel találkozunk fokozott figyelemre van szükség, mert véget ér a kerékpársáv, a kerékpárút. Ahogy azt a felfestés is mutatja elsőbbsége van a villamospályán és az autóúton érkező járműveknek.