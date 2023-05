Gyász: legyőzte a rák a magyarok egyik kedvenc filmesét

Ha azt mondjuk, Avatar és Twin Peaks, akkor valószínűleg a legtöbb magyar számára ismerősen fognak hangzani a címek. Mindkét produktum hatalmas sikereket aratott, és mindkettő nagy népszerűségnek örvend Magyarországon. Emellett az is közös a két produkcióban, hogy John Refoua volt a vágójuk. A tehetséges filmesről azonban most érkezett a szomorú hír, hogy 62 évesen a szervezete feladta a küzdelmet: elragadta a rák.

Sokan gyászolják a filmest / Fotó: Pixabay.com

Refoua igazi tehetség volt: egész életében keményen dolgozott, és nagy hírnévre tett szert a szakmában. Gyászoló özvegye azt is elárulta, hogy utolsó napjaiban is az Avatar 3. részén munkálkodott: már az első és a második résznek is ő volt a vágója, és nem szerette volna cserben hagyni a csapatot.

John Refoua Dies: 'Avatar' Film Editor Was 58 https://t.co/PRnIWKmLJV pic.twitter.com/FerkPF7XJj — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 17, 2023

Egész élete egyedi volt, és amihez csak hozzáért, azt jobbá tette. Rajongott a zenéért, a filmekért, a közéletért, az utazásért, az old timer autókért, a sci-fikért, valamint négyéves unokájáért. Hiányozni fog a nagylelkűsége és a bölcsessége

- árulta el az özvegy. Egyik fő műve, az Avatar kapta minden idők legtöbb Oscar-jelölését, a kilencből pedig három kategóriában meg is nyerte a szobrocskát.