Fotón a budapesti gázrobbanás pusztítása, a romok alól mentettek

Mint azt megírtuk, egy gázrobbanás erejétől még a föld is megremegett hétfő reggel Budapest VIII. kerületében, a Blaha Lujza tér környékén. Az MTI most képet is közölt arról, ahogy a tűzoltók dolgoznak ez érintett Bérkocsis utcai házban. Az egyemeletes társasházban a födém beszakadt, a falak megrogytak, ablakok, ajtók szakadtak ki, tűz azonban nem keletkezett. Egy embert a romok alól emeltek ki a tűzoltók, majd a mentők kórházba vitték.

Az épületet kiürítették Fotó: Mihádák Zoltán/MTI