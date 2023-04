Tudod ki lőtte az első gólt? – 120 éve aratott először győzelmet a magyar labdarúgó-válogatott

120 éve aratta első győzelmét a magyar fociválogatott

Budapesten, a Millenáris sportpályán a második hivatalos mérkőzését játszotta a magyar labdarúgó-válogatott és az első győzelmét a cseh labdarúgó-válogatott ellen aratta 1903. április 5-én (2:1). A magyar válogatott történetének első gólját Borbás Gáspár rúgta. Ezzel a magyar focicsapat a 10. válogatott lett a nemzetközi labdarúgásban, a csehek pedig a 11. válogatott. 1907-ben a FIFA elismerte a szövetség önállóságát, és felvette Magyarországot tagjai sorába.

A mérkőzés érdekességei: – A csapatnak a második ellenfele is az Osztrák–Magyar Monarchia területéről került ki: Bohemia és Morávia, azaz mai nevén Csehország válogatottja. – A mérkőzésnek a labdarúgás bölcsője, a Csömöri úti Millenáris Sportpálya adott otthont. – Eredetileg az osztrák válogatottal mérkőzött volna meg hazai pályán a magyar csapat, amit azonban a sógorok későbbre halasztottak, így ugrottak be helyettük a csehek. – A vendégek nem a legerősebb csapatukkal álltak ki, számos meghatározó játékos hiányzott a magyarok nagy örömére.

111 éve született Örkény István Kossuth-díjas író

Fotó: Szalay Zoltán / Fortepan

A világirodalmi rangú magyar groteszk próza megteremtője, Örkény István 1912. április 5-én látta meg a napvilágot Budapesten, Erzsébetvárosban. Legismertebb alkotása az Egyperces novellák című gyűjtemény, a rövid történeteiben mutatta meg, hogy a hétköznapok tényeit más közegbe helyezve milyen megdöbbentő hatást kelthetnek. Nemcsak Magyarországon, de a világirodalomban is újdonság volt a rendkívül rövid, tömör, filozofikus vagy groteszk írásmód. A Tóték című drámájából 1969-ben film is készült Fábri Zoltán rendezésében (Isten hozta, őrnagy úr!) és később néhány más művéből is készült filmes feldolgozás. Az író haláláig Radnóti Zsuzsa Jászai Mari-díjas dramaturg férje volt.

29 éve halt meg Kurt Cobain

A Nirvana seattle-i rockegyüttes világhírű énekese, szövegírója és gitárosa mindössze 27 évet élt, rövid életének zenei pályája viszont hozzájárult az alternatív rock kilencvenes évekbeli megújulásához. 1994. április 5-én hunyt el. Az együttes befutásával amerikai és nemzetközi híresség lett belőle, amit ő roppant kellemetlennek élt meg. A legnépszerűbb slágerük, a Smells Like Teen Spirit 1991-es megjelenése jelezte a rock fő áramlatának drámai eltolódását az 1980-as évek népszerű irányzataitól a grunge és az alternatív rock irányába. A zenei média a dalt máig az akkori fiatalok himnuszaként emlegeti, s a hírnevet rosszul viselő Cobaint szándéka ellenére ezáltal a Generation X szószólójává is tette. Rövid életének utolsó időszakában drogproblémákkal küszködött és feleségével, Courtney Love-val való kapcsolata gyakran a média fő témája volt.

Cobaint a Courtney Love által kihívott villanyszerelők találták meg holtan otthonában. Halála okaként hivatalosan fejlövéssel elkövetett öngyilkosság szerepelt, azonban a halála körüli kételyek azóta is vitákra adnak okot.

Fotó: NORTHFOTO

Marad a hideg!

Az erős hidegfronti hatás megterheli a frontérzékenyek szervezetét, jelentkezhet fejfájás, alvászavar, fáradékonyság, illetve sokaknál koncentrációproblémák is előfordulhatnak. A hajnali fagy után szerdán napközben csupán 8 fokig emelkedik a csúcshőmérséklet a koponyeg.hu portálja szerint.

Charlton Hestonra, A majmok bolygója film főszereplőjére emlékezünk

Fotó: g90 / Northfoto

15 éve, 2008. április 5-én halt meg az Oscar-díjas amerikai filmszínész, aki elsősorban nagyszabású hollywoodi szuperprodukciók heroikus hőseként írta be nevét a filmtörténetbe, de számos emlékezetes karakteralakítás is fűződik a személyéhez. A Columbine-ban és Flintben történt iskolai lövöldözések utáni, fegyverviselés ellen szóló tüntetésekkel egy időben konferenciát szervezett, melyen kiállt a szabad fegyverviselés joga és a fegyverek árusítása mellett. William Wyler rendezőtől kapta meg a legemlékezetesebb munkáját, a Ben-Hur címszerepét. Az óriási sikert aratott sci-fiben, A majmok bolygójának első részében szintén főszerepben, a 2001-es változatban pedig egy kisebb szerepben tűnt fel.

Ideiglenes forgalomkorlátozás a VIII. kerületben

Filmforgatás miatt forgalomkorlátozás lesz a Józsefvárosban április 5-én – hívta fel a figyelmet a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Szerda éjfélig tilos megállni a Mosonyi utca 5–7. és 10–12. számok előtt. A rendőrség kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek a kerületben!

Nik Bärtsch a Magyar Zene Házában

A svájci zongorista-zeneszerzőt a modern dzsessz kivételes egyéniségeként tartja számon a zenei szakma, aki a hipnotikus hatású, meditatív zenéjéről ismert. Legutóbbi, Entendre című albumán – a rá jellemző módon – kapcsolja össze a legkülönfélébb, látszatra egymástól idegen zenei világok elemeit. Április 5-ei koncertjén a hazai zenésztársakkal együtt, Bartók zenéje felől közelítve láthatja a nagyközönség a kiváló zongoristát.

A mai véradás helyszínei

Egy véradással akár három beteg embernek az élete is megmenthető! Fontos, hogy kipihenten és hidratáltan érkezzünk a véradásra, amely szerdán három budapesti helyszínen is lesz.

Fotó: SeventyFour / Shutterstock

Ezekre van szükség a véradáshoz!

– személyi igazolvány,

– lakcímkártya,

– tajkártya,

– véradás előtt elegendő étel és ital fogyasztása,

– véradás után bőséges folyadékbevitel.

Ki adhat vért?

– aki 18 és 65 év közötti,

– legalább 50 kg testsúlyú.

Az alábbi helyeken van ma véradás Budapesten:

07:00–19:00 Közép-magyarországi RVK Intézeti (1113 Budapest, Karolina út 19–21)

11:00–18:00 Lurdy Ház Déméter Alapítvány (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12–14.)

12:00–18:00 Sugár Üzletközpont II. emelet (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)