Meghökkentő dolog történt a színházban: erre még a nézők sem számítottak - Videó

Elképesztő dolog történt a manchesteri Palace Theatre-ben, a Több mint testőr című musicalt félbe kellett szakítani, mert több néző is elkezdett hangosan énekelni.

Az előadást félbe kellett szakítani Fotó: Pixabay

A főszereplő elnézést kért a történtek miatt, a biztonsági őrök pedig kikísérték a két rendbontót. Az 1992-es, Whitney Houston és Kevin Costner főszereplésével készült film színpadi változatában Melody Thornton játszotta a főszerepet.

Melody Thornton éppen a darab csúcspontjának számító I will always love you című dalt énekelte, ám befejezni nem tudta, ugyanis a nézőtérről többen hangosan vele együtt kezdték el dalolni a híres slágert. A Pussycat Dolls popegyüttes egykori tagja így inkább úgy döntött, hogy abbahagyta az éneklést, mindössze tíz perccel a darab vége előtt.

Az énekesnő később az Instagram oldalán kért bocsánatot a történtek miatt. Mint írta, „nagyon keményen küzdött” azért, hogy befejezze a műsort, de ez nem jött össze. A színház később közleményt adott ki, melyben azt írták, hogy a két nézőt akik nem akartak leülni, és abbahagyni az éneklést, őt a biztonságiak kivezették, emellett megjegyezték, hogy a további intézkedésekről a vizsgálatok lezárását követően döntenek - írja a BBC.