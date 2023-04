Autópályák, gyorsforgalmi utak felújítása 2023-2024-ben

Megújulnak a gyorsforgalmi utak

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., amely 2022 szeptember 1-től vette át a 1237 km-nyi gyorsforgalmi útszakasz üzemeltetését, Magyarország történetének legnagyobb gyorsforgalmi útfelújításába kezd húsvét után, április 12-től. Az összesen 297 kilométer hosszú útszakaszt, amelybe tartoznak fizetős utak és ingyenesen használható szakaszok is, a tervek szerint 2025-ig újítják fel. Mintegy kétmillió négyzetméternyi útburkolat javítása vagy cseréje van betervezve – ahol szükséges, nemcsak a kopóréteget, hanem a kötőréteget is renoválják. A 2023-as év során 67 helyen fognak folyni munkálatok, és az MKIF kommunikációs igazgatója, Szimicsku László szerint 330 ezer tonna aszfalt leterítését tervezik csak idén.

Fotó: Autópályamatrica

Nemcsak az utakat renoválják

Nemcsak az utak újulnak meg, hanem a pihenők is ráncfelvarrást kapnak. A burkolatok javítása, szintbe hozása mellett a pihenők épületei is renoválásra kerülnek, amely épületgépészeti és tetőfelújítást is magában foglal. A kiválasztott 30 pihenőhely új bútorokkal lesz felszerelve, valamint fákat ültetnek, illetve szelektív hulladékgyűjtőket is kihelyeznek majd. Természetesen akármennyire is jó lesz a végleges, átadott gyorsforgalmi utakon suhanni, addig oda kell figyelnie az autósoknak, ha nem akarnak kellemetlenséget. A lezárások, forgalomkorlátozások ugyanis természetes velejárói az útfelújításoknak. Hol fognak dolgozni?

Ezeken az útszakaszokon folynak majd a munkálatok

A munkálatokat az M3-as és az M7-es autópályán kezdik majd. De érintett lesz az M1-es, az M30-as, az M15-ös, M35-ös, M34-es és az M8-as gyorsforgalmi út is. A felújítások természetesen a hidakra is kiterjednek, a két év alatt mintegy 200 hídon fognak munkálatokat végezni. Megújul majd az M1-es autópályán található Rába-híd, az M7-esen a pazar panorámájú Kőröshegyi-völgyhíd, az M3-ason az Oszlár és Polgár között található Tisza-híd, illetve az M8-ason található Pentele-híd is.

Nem kell aggódni a magyar tenger szerelmeseinek

Az M7-es felújítása kapcsán felmerül az aggodalom, hogy az amúgy is kifejezetten forgalmas autópálya a forgalmi korlátozásokkal együtt járhatatlanul bedugulhat a nyári szezonban. Szerencsére az MKIF erre is gondolt, a nyári vakáció ideje alatt nincsenek beütemezett munkálatok a főváros és a Balaton közötti szakaszon.

