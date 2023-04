550 lóerős bestiával driftel Bauer Viki

Bauer Viki az autóversenyzés világában nőtt fel, ugyanis bátyja és unokatestvére is pilóta. A tehetséges fiatalok gyerekkorukban is rajongtak a motorsportokért, legyen szó gokartról, offroadról vagy akár hajóról. A csodás emlékeken és élményeken kívül, ezek mind megalapozták Viki technikai érdeklődését és jelenlegi tudását, aki olyannyira belenőtt ebbe a világba, hogy 14 évesen már versenyezni is kezdett, azóta pedig a Markom Racing Team, Magyarország egyik legnagyobb drift csapatának ékessége.

Viki csapatában és kategóriájában is ő az egyedüli nő. Fotó: Bauer Viktória

„A pályán a teljesítés és a tudás számít"

Viki eleinte csak a bátyjának segített a versenyeken, majd 14 évesen megörökölte tőle autóját és a Mercedes 190-el megkezdte a pályafutását. Állítása szerint mindent tőle és unokatestvérétől tanult, hiszen ahogy mellettük ült minden mozdulatukat figyelte, majd abból gazdálkodott saját versenyein. A fiatal tehetség jelenleg Drift szakágban versenyzik egy BMW E30-al, amiben egy 4 literes V8 turbo motor található, így egy körülbelül 550 lóerős bestiát irányít a versenyeken.

A gyönyörű pilótának és családjának a Markom Racing Team csapata segít abban, hogy a versenyeken megmutathassák tehetségüket. Viki jelenleg a csapat egyetlen női pilótája, sőt jelenlegi kategóriájában, a Pro2-ben is egyedüli nő.

Anyukámnak eleinte voltak fenttartási, hogy biztos ezt szeretném-e csinálni, de mikor látta, hogy mennyire élvezem, és hogy fejlődők, ő is támogatta. Mindig volt egy-egy nő a mezőnyben, de sajnos többen nem igazán voltunk, így az elején nehéz volt megszokni a nagyobb figyelmet. Abból kifolyólag, hogy nő vagyok viszont sosem éreztem semmi megkülönböztetést. Ha a pályán vagy a teljesítés és a tudás számít

– árulta el Viki a Metropolnak, aki eleinte csak hobbiként gondolt a versenyzésre, azóta azonban már autós kaszkadőrként is dolgozik kisebb és nagyobb filmekben.

Viki a 2023-as European Series versenyen. Fotó: Bauer Viktória

„Amikor rajthoz állok, mindig a legtöbbet akarom kihozni magamból"

A drift pilóták számára a szezon tavaszól őszig tart. Régebben Vikiék csapata minden bajnokságon indult, az elmúlt években azonban inkább egy bajnokságban próbálnak végigmenni, és ott jól teljesíteni. Az eredmény látszik is, hiszen számos alkalommal állhattak fel a dobogóra. 2021-ben például a Pro2 éves bajnokságban, összetettben 3. helyen végeztek.

Számtalan olyan verseny volt, ahol tele voltunk nehézségekkel és a csapat minden tagja összefogott, így sikerült felállni a dobogóra. Ilyenkor olyan közös erők és energiák mozognak, amiket fantasztikus átélni, és a csapat minden tagja kell hozzá. Ezért az élményért éri meg leginkább csinálni, így innen is szeretném megköszönni a támogatást a Markom Racing Team főnökasszonyának és az SMARTAPC-nek

– mesélte Viki, aki állítja, hogy a legnagyobb harcot egy pilótának saját magával kell megvívnia, hiszen fel kell ismernie a helyzeteket és kezelni kell azokat.

A 2023-as Markom Team. Fotó: Bauer Viktória

„Egy nagy önismeret a versenysport, amit a való életben is nagyon jól lehet a későbbiekben kamatoztatni. Azt gondolom, hogy az évek és a rutin számít leginkább, de mint mindenhez, ehhez is egy óriás adag szerencse kell, hogy minden jól sikerüljön egy versenyen. Illetve a háttérről se feledkezzünk meg, mivel ez egy technikai sport, így mindenki a saját autójából és lehetőségeiből tudja kihozni a maximumot, amit nem minden esetben tükröz az eredmény" – tette hozzá a tehetség, aki szerint a legjobb a versenyzésben az a szeretet, amit a csapattól és az emberektől kap.

El sem tudom mondani, hogy mennyi ember segít a csapatban önzetlenül. Amikor rajthoz állok, mindig azt kérem, hogy magamból a legtöbbet hozzam ki és remélem, hogy ezzel minél tovább menetelünk a versenyben, hogy együtt átéljük a fantasztikus élményeket. Ez számít az egészben igazán.

– árulta el a Metropolnak Viki, aki szerint alázat, szorgalom, tehetség és bevállalóság is kell ehhez a sporthoz. Viki egyébként nem csak autókkal foglalkozik. A 23 éves drift pilótának van egy meglehetősen kreatív oldala is, így amellett, hogy autós kaszkadőrködik filmekben és versenyekre jár, tavaly belsőépítész szakon szerzett diplomát.

„A tanulást is mindig fontosnak tartottam és a kreatív oldalamit is szerettem volna használni, igy belsőépítészetet tanultam. Egyetem alatt nem volt egyszerű dolgozni, versenyezni és tanulni is, de a sok segítség miatt összeegyeztethető volt" – mesélt diákéveiről a pilóta, akinek a nevét még biztosan sokat halljuk az elkövetkezendő években.

Vikit csapata mindenben támogatja. Fotó: Bauer Viktória