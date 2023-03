Most érkezett: gyerekeknek árulják a drogot Gödöllőn

Felháborodott szülőktől zeng az egyik gödöllői Facebook-csoport – tudta meg a Metropol. Az állítják, hogy a Pest vármegyei Gödöllőn, a Patak téren és a Szabadság téren gyanús külsejű emberek füvet árulnak gyerekeknek.

A gyerekeknek adják el a füvet? Képünk illusztráció/Fotó: Shutterstock

„Vigyázzatok a gyerekeitekre, mert a Patak téren, valamint a Szabadság téren árulják a füvet a gyerekeknek! ... Vigyázzatok a gyerekeitekre!!” – írta az egyikük.

Egy asszony azt válaszolta, már évek óta fennáll ez a probléma.

Mit tehetnek a szülők? Képünk illusztráció/Fotó: Shutterstock

„Emberek! A drog, fű évekkel ezelőtt is volt, nem mostani probléma. Tudjuk azt is, hogy a gyermekeinket környékezik meg ezzel. A fiatalok körében a legelterjedtebb sajnos. Nekünk kell a gyerekeket felkészíteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Az én időmben is volt, a szüleink elmondtak róla mindent, amit tudnunk kellett. A rendőr nem fog vigyázni a gyerekeinkre, nekünk kell, a mi felelősségünk, a mi dolgunk. Mindenkinek családon belül kell megoldania, hogy a gyereke ne drogozzon, ne igyon, ne dohányozzon. A példát a szülőtől látja, tanulja a gyerek....”

Többen is elmondják, hogy már ők is láttak hasonló esetet Gödöllőn.

„Nem egyedi eset ! Ugyancsak a Patak téri játszón történt korábban hasonló eset, elhajtottak!”

Megkerestük a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, történt-e feljelentés, intézkedés az ügyben. Válaszukat szó szerint idézzük:

"A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai meghallgatták a bejelentőt, megtették a szükséges intézkedéseket és megkezdték a tudomásukra hozott információk ellenőrzését” – írják.