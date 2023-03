Hihetetlen: így segít a gyászban egy gondoskodó kutya

Diegóra és Dallasra egy utcasarkon találtak rá, amikor mindössze 9 hetesek voltak. A két csivava csak egymásból meríthetett erőt, és együtt álmodoztak arról, hogy egyszer talán egy szerető családhoz kerülnek.

Végül így is lett, mivel örökbe fogadta őket Lisa Laufer, de még ezután sem voltak hajlandók eltávolodni egymástól. Csak kettesben érezték magukat biztonságban.

Az évek során Dallas a család másik kutyájához, Kodihoz is közel került, mivel imádtak együtt játszani. Diego és Kodi viszont sosem állt ilyen közel egymáshoz, ő csak inkább távolról szerette nézni, ahogy testvérei játszanak. A triónak csodálatos élete volt – egészen addig, amíg sajnos Dallas el nem pusztult – számolt be róla a The Dodo.

Mindkét kutyát megviselte testvérük halála, Diego például alig evett, és a tálkájához sem galoppozott olyan izgatottan, mint előtte. Az egész család aggódott érte, így extra szeretetet és figyelmet kapott, különösen Koditól.

Kodi gombokat használ a gazdáival való társalgásra, így a Dallas halála utáni hetekben sokat nyomogatta a Diego gombot. Lisa először nem is értette, hogy mit szeretne a kutyája, mivel korábban még soha nem használta ezt a gombot. Idővel viszont rájött, hogy mit is akar ezzel elérni a golden retriever.

A kutya először megnyomta a Diego gombot, aztán vagy a labdára vagy a vakarásra taposott. Ezt követően ránézett a gazdájára, majd átnézett Diegóra, és ismét Lisára. Végül kiderült, hogy Kodi Diego nevében próbált beszélni, mivel a csivava nem tudta így kifejezni magát. A golden retriever azt szerette volna elérni, hogy a pici Diego is megkapja ugyanazokat a dolgokat, amelyeket ő is szeret.

Dallas halála óta a két kutya sokkal közelebb került egymáshoz, összekovácsolta őket a testvérük elvesztése.

Most, hogy már több mint egy hónap telt el Dallas halála óta, Kodi már nem beszél annyit Diego nevében. Úgy tűnik, hogy mindkét kutyának kialakult az új rutinja és élete Dallas után. Egy igazi áldás az, hogy Kodi képes volt kommunikálni Diego számára ebben a nehéz időszakban

– árulta el a nő.